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    ‘മെഡലുകൾ സൂക്ഷിക്കാൻ മഴ നനയാത്തൊരു വീട് വേണം’; സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ സ്വർണം നേടിയ സിദ്ധയുടെ വലിയ ആഗ്രഹം

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    പാ​ല​ക്കാ​ട് മു​ണ്ടൂ​രി​ലെ സി​ദ്ധ സു​രേ​ഷി​ന്റെ വീ​ട്, സി​ദ്ധ സു​രേ​ഷി​നെ എം.​കെ. രാ​ഘ​വ​ൻ എം.​പി അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്നു

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: മ​ഴ പെ​യ്താ​ല്‍ ചോ​ര്‍ന്നൊ​ലി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ടാ​ര്‍പോ​ളി​ന്റെ കൂ​ര, അ​തി​നു​ള്ളി​ൽ അ​ട​ങ്ങാ​ത്ത കി​നാ​ക്ക​ളു​മാ​യി ഒ​രു കു​ഞ്ഞു​മ​ന​സ്സ്. വി​ജ​യ​ത്തി​ന്റെ തി​ള​ക്ക​മു​ള്ളൊ​രു നാ​ളി​ൽ, താ​ന്‍ നേ​ടു​ന്ന മെ​ഡ​ലു​ക​ളും ട്രോ​ഫി​ക​ളും ന​ന​യാ​തെ സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ മ​ഴ ചോ​രാ​ത്തൊ​രു വീ​ട്. അ​താ​യി​രു​ന്നു പാ​ല​ക്കാ​ട് മു​ണ്ടൂ​രി​ലെ എ​ട്ടാം​ക്ലാ​സു​കാ​രി സി​ദ്ധ സു​രേ​ഷി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്രാ​ർ​ഥ​ന.

    വീ​ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് ചി​ന്തി​ക്കു​മ്പോ​ഴൊ​ക്കെ മ​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​ന​വും പ​രി​ശീ​ല​ന​വു​മാ​യി​രു​ന്നു ആ ​മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലെ സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ 80 മീ​റ്റ​ർ ഹ​ർ​ഡി​ൽ​സി​ലെ പൊ​ൻ​പ​ത​ക്ക​ത്തോ​ടെ വ​ലി​യ സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ദൂ​രം കു​റ​ക്കാ​നാ​യെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് സി​ദ്ധ​യും കു​ടും​ബ​വും.

    ക​ല്ലും മു​ള്ളും നി​റ​ഞ്ഞ വ​ഴി​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് സി​ദ്ധ ഓ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. ഓ​ട്ടോ ഡ്രൈ​വ​റാ​യ അ​ച്ഛ​ൻ സു​രേ​ഷും അ​മ്മ രാ​ഗി​ണി​യും മ​ക​ളു​ടെ കൈ​പി​ടി​ച്ച് ഒ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് പ​ണ​മി​ല്ലാ​ത്ത​പ്പോ​ൾ, അ​മ്മ​യു​ടെ സ്വ​ർ​ണം വി​റ്റും സു​ഹൃ​ത്ത് ആ​യു​ഷി​ന്റെ സ്പൈ​ക്ക് ക​ടം വാ​ങ്ങി​യു​മാ​ണ് അ​വ​ൾ ജി​ല്ല മീ​റ്റി​ൽ പൊ​ന്ന​ണി​ഞ്ഞ​ത്.

    പി​ന്നീ​ട് സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ പു​തി​യൊ​രു സ്പൈ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ച്ച ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങി. മു​ണ്ടൂ​ർ എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ വെ​റു​മൊ​രു മ​ണ്‍മൈ​താ​ന​ത്ത്, എ​ൻ.​എ​സ്. സി​ജി​ന്റെ​യും സൂ​ര​ജി​ന്റെ​യും ശി​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കി​യ ഈ ​കൊ​ച്ചു​മി​ടു​ക്കി​യു​ടെ നേ​ട്ടം കേ​ര​ള​ക്ക​ര​ക്ക് മു​ഴു​വ​ൻ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ്.

    ത​നി​ക്ക് കൂ​ട്ടാ​യെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ​യെ​ല്ലാം പി​റ​കി​ലാ​ക്കി ഫി​നി​ഷി​ങ് ലൈ​ൻ തൊ​ട്ട സി​ദ്ധ​യു​ടെ ആ ​ക​ണ്ണീ​രും വി​യ​ർ​പ്പും ഇ​താ സ്വ​ർ​ണ​മാ​യി തി​ള​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ന്നു. ആ ​കു​ടു​സ്സു​മു​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വെ​ളി​ച്ച​വും വി​ലാ​സ​വും ഈ ​പൊ​ൻ​പ​ത​ക്കം ഒ​രു​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ന്നും വീ​ട് യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​മാ​വാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്നും കു​ടും​ബം പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ളയിൽ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​മ്പോ​ൾ കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള പോ​രാ​ട്ട​വും മു​റു​കി. ര​ണ്ടാം​നാ​ൾ മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​യ​റി​യ മ​ല​പ്പു​റം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച​യും പാ​ല​ക്കാ​ടി​നെ ര​ണ്ടാം​സ്ഥാ​ന​ത്തു​ത​ന്നെ നി​ർ​ത്തി കു​തി​പ്പ് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. ഇ​രു ജി​ല്ല​ക​ളും പോ​യ​ന്റി​ൽ മൂ​ന്ന​ക്കം ക​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. 11 സ്വ​ർ​ണ​വും 12 വെ​ള്ളി​യും 10 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​യി 114 പോ​യ​ന്റാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പാ​ദ്യം. ഒ​മ്പ​ത് വീ​തം സ്വ​ർ​ണ​വും വെ​ങ്ക​ല​വും 12 വെ​ള്ളി​യും നേ​ടി 100.5 പോ​യ​ന്റോ​ടെ​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ട് ര​ണ്ടാ​മ​ത് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

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