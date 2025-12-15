Begin typing your search above and press return to search.
    Qatar
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 1:00 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 2:29 PM IST

    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹാ​യം; യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ

    ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സ​ഹാ​യം; യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ
    യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ഖ​ത്ത​റി​ന്റെ സ്ഥി​രം

    പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ദോ​ഹ: ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ​ന്നി​ന്റെ വി​വി​ധ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സ​ഹാ​യ​വു​മാ​യി ഖ​ത്ത​ർ. യു.​എ​ന്നി​ന്റെ ഓ​ഫി​സ് ഫോ​ർ ദി ​കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫ് ഹ്യൂ​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന് ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യ അ​ഞ്ച് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ. 1.528 ബി​ല്യ​ൺ യു.​എ​സ് ഡോ​ള​റി​ല​ധി​ക​മാ​ണ് ഖ​ത്ത​ർ ന​ൽ​കി​യ​തെ​ന്ന് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ​ൻ പൊ​തു​സ​ഭാ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് ആ​ൽ​ഥാ​നി പ​റ​ഞ്ഞു. യു.​എ​ന്നി​ന്റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കോ​പ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​വ​ർ.

    ഗ​സ്സ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​തീ​വ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്താ​ണ് യു.​എ​ൻ.​ജി.​എ യോ​ഗം ചേ​രു​ന്ന​ത്. ഗ​സ്സ​യി​ൽ, ഇ​സ്രാ​യേ​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് മാ​നു​ഷി​ക ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഫ​ല​സ്തീ​ൻ ജ​ന​ത​യു​ടെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​മീ​ർ ശൈ​ഖ് ത​മീം ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ​ഥാ​നി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യ പാ​ത (ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ൻ എ​യ്ഡ് ലാ​ൻ​ഡ് ബ്രി​ഡ്ജ്) ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ജോ​ർ​ഡ​ൻ, ഈ​ജി​പ്ത് എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ച്ച​ത്. ശ​റ​മു​ൽ​ശൈ​ഖ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ ഗ​സ്സ​യി​ലെ യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​ത് സാ​ധ്യ​മാ​യ​ത്. വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ഏ​കീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​തെ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം അ​വ​ർ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    സു​ഡാ​നി​ലെ അ​ൽ ഫാ​ഷി​റി​ലെ ദു​ര​ന്ത​പൂ​ർ​ണ​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​വും സാ​യു​ധ പോ​രാ​ട്ടം കാ​ര​ണം ജ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഭ​ക്ഷ്യ​ക്ഷാ​മ​വും അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ​യും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​വും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ​യും കു​ടി​യി​റ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഖ​ത്ത​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ മാ​നു​ഷി​ക -ദു​രി​താ​ശ്വാ​സ സ​ഹാ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​യ​ച്ച​താ​യും അ​വ​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ​2013 മു​ത​ൽ 2025വ​രെ യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ പൊ​തു​ബ​ജ​റ്റി​നും യു.​എ​ൻ ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്കും സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ഖ​ത്ത​ർ 1.9 ബി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൂ​ടാ​തെ, ഖ​ത്ത​റും യു.​എ​ന്നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ, 2017-2026 കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഒ.​സി.​എ​ച്ച്.​എ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി 88 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​വും ന​ൽ​കി. യു.​എ​ൻ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി റെ​സ്പോ​ൺ​സ് ഫ​ണ്ടി​നു​ള്ള (സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്) സ​ഹാ​യം പു​തു​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​വ​ർ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. സി.​ഇ.​ആ​ർ.​എ​ഫി​ന് തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 22 മി​ല്യ​ൺ ഡോ​ള​റി​ല​ധി​കം ഖ​ത്ത​ർ സം​ഭാ​വ​ന ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ശൈ​ഖ ആ​ലി​യ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു.

    സി​വി​ലി​യ​ന്മാ​രെ മാ​നു​ഷി​ക ദു​രി​ത​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ, അ​ടി​യ​ന്ത​ര​വും നി​രു​പാ​ധി​ക​വു​മാ​യ മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ന​യ​ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്ത​മാ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും മാ​നു​ഷി​ക രം​ഗ​ത്ത് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും ആ​ഗോ​ള​വു​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

