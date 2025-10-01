Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Events
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 12:15 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 12:15 AM IST

    പ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ൾ സീ​സ​ൺ 4; മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നാ​ളെ മു​ത​ൽ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ ആ​ദ്യ​ ക​ളി​യി​ൽ ബ്ലാ​ക്ക് ഹോ​ക്സി​നെ​തി​രെ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഹീ​റോ​സ്

    Prime,Volleyball,Calicut,Black Hawks,Hyderabad, പ്രൈം വോളി, ഹൈദരാബാദ്, വോളിബാൾ
    ടീം പരിശീലനത്തിൽ

    Listen to this Article

    ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്: പ്രൈം ​വോ​ളി​ബാ​ള്‍ ലീ​ഗ് നാ​ലാം സീ​സ​ണി​ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്കം. ഗ​ച്ചി​ബൗ​ളി ഇ​ന്‍ഡോ​ര്‍ സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍. 21 ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന 38 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 10 ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് ക​പ്പി​നാ​യി രം​ഗ​ത്തു​ള്ള​ത്. നാ​ളെ രാ​ത്രി 8.30ന് ​ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ബ്ലാ​ക്ക് ഹോ​ക്‌​സ് നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഹീ​റോ​സി​നെ നേ​രി​ടും. പു​തി​യ ടീ​മാ​യ ഗോ​വ ഗാ​ര്‍ഡി​യ​ന്‍സി​നെ​ക്കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം പ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട് പൂ​ളു​ക​ളാ​യി തി​രി​ച്ചാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍.

    ഗോ​വ ഗാ​ര്‍ഡി​യ​ന്‍സ്, ചെ​ന്നൈ ബ്ലി​റ്റ്‌​സ്, കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​സ്‌​പൈ​ക്കേ​ഴ്‌​സ്, ബം​ഗ​ളൂ​രു ടോ​ര്‍പ്പി​ഡോ​സ്, കൊ​ല്‍ക്ക​ത്ത ത​ണ്ട​ര്‍ബോ​ള്‍ട്ട്‌​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പൂ​ള്‍ എ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ് ബ്ലാ​ക്ക് ഹോ​ക്‌​സ്, ഡ​ല്‍ഹി തൂ​ഫാ​ന്‍സ്, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ് ഡി​ഫ​ന്‍ഡേ​ഴ്‌​സ്, മും​ബൈ മി​റ്റി​യോ​ര്‍സ്, കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഹീ​റോ​സ് ടീ​മു​ക​ൾ ബി ​പൂ​ളി​ലും. ഓ​രോ ടീ​മും ലീ​ഗ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഏ​ഴ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ക​ളി​ക്കും. പോ​യ​ന്റ് ടേ​ബി​ളി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ള്‍ ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന സെ​മി​ഫൈ​ന​ലി​ലേ​ക്ക് മു​ന്നേ​റും. ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 26നാ​ണ് ഫൈ​ന​ല്‍.

