Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightEventschevron_rightതലസ്ഥാനത്തിന് തങ്കു...
    Events
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 7:26 AM IST

    തലസ്ഥാനത്തിന് തങ്കു വൈബ്

    text_fields
    bookmark_border
    • സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള: യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നും കാ​സ​ർ​കോ​ടു നി​ന്നും ആ​ദ്യ സം​ഘ​ങ്ങ​ളെ​ത്തി
    • മേ​ള​ക്ക് മ​ഴ ഭീ​ഷ​ണി; തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് യെ​ല്ലോ അ​ല​ർ​ട്ട്
    തലസ്ഥാനത്തിന് തങ്കു വൈബ്
    cancel
    camera_alt

    സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നിന്നെത്തിയ താരങ്ങളെ മന്ത്രിമാരായ വി. ശിവൻകുട്ടിയും ജി.ആർ. അനിലും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മധുരം നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു  - വിപിൻദാസ് വൈ.ആർ.   

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​യ്തൊ​ഴി​യാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ഴ മേ​ഘ​ങ്ങ​ളെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി ട്രാ​ക്കി​ലും ഫീ​ൽ​ഡി​ലും ഇ​ടി​മി​ന്ന​ലാ​കാ​ൻ കാ​യി​ക കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ചു​ണ​ക്കു​ട്ടി​ക​ൾ ബു​ധാ​നാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങും. പു​തി​യ ഉ​യ​ര​വും വേ​ഗ​വും ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ർ സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ അ​വ​ക്ക് മേ​ലെ കാ​ർ​മേ​ഘ​ങ്ങ​ളാ​ൽ മൂ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​ല​സ്ഥാ​നം. ഈ ​മാ​സം 24 വ​രെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യ തു​ലാ​മ​ഴ​ക്ക് സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​വ​ച​നം.

    ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി യെ​ല്ലോ അ​ലേ​ർ​ട്ടും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വ​ച​നം ഫ​ലി​ച്ചാ​ൽ ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക​ട​ക്കം ന​ട​ത്തു​ന്ന അ​ത്ല​റ്റി​ക്സ്, ക്രി​ക്ക​റ്റ്, ഫു​ട്ബാ​ൾ, ഹോ​ക്കി, ക​ബ​ഡി മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ട​ക്കം വെ​ള്ള​ത്തി​ലാ​കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ത്തെ മ​ഴ​യി​ൽ മു​ഖ്യ​വേ​ദി​യാ​യ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​മ​ട​ക്കം ചെ​ളി​കു​ള​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​ല​തും വെ​ള്ള​ക്കെ​ട്ടി​ലാ​യി. കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ തു​മ്പ ക്രി​ക്ക​റ്റ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലും മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ലു​മാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. മ​ഴ ച​തി​ച്ചാ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ക സം​ഘാ​ട​ക​ർ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​കും.

    23 മു​ത​ലാ​ണ് സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ത് ല​റ്റി​ക്സ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ നാ​യ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ അ​വ​സാ​ന ലാ​പ്പി​ലാ​ണ്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി കു​ട്ടി​ക​ള​ട​ക്കം കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ സം​ഘം തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ​ദ്യ സം​ഘ​വും തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യോ​ടെ എ​ത്തി. മ​റ്റ് ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഇ​ന്ന് ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തും.

    ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ പോ​യി​ന്‍റ് നേ​ടു​ന്ന ജി​ല്ല​ക്ക് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പേ​രി​ലു​ള്ള 117.5 പ​വ​ന്‍റെ സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​പ്പാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ജി​ല്ല​യി​ലാ​ണ് ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​ഥ​മ സ്കൂ​ൾ ഒ​ളി​മ്പി​ക്സി​ൽ നീ​ന്ത​ൽ​കു​ള​ത്തി​ലെ​യും ഗെ​യിം​സി​ലെ​യും മെ​ഡ​ൽ വേ​ട്ട​യാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും അ​ത്ല​റ്റി​ക്സി​ൽ കീ​രീ​ടം നി​ല​നി​റു​ത്തു​മെ​ന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ വ​ര​വ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ​യും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തി​ന്‍റെ​യും കോ​ട്ട​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തെ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് കോ​ള​ജി​ലെ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കി​ൽ മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ​മാ​ർ പു​തു​ച​രി​ത്ര​മെ​ഴു​ത്തി​യ​ത്. ഈ ​വ​ർ​ഷ​വും കി​രീ​ടം നി​ല​നി​റു​ത്താ​ൻ ഗെ​യിം​സ് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം ര​ണ്ടാ​യി​രം കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് മ​ല​പ്പു​റം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ത്ല​റ്റി​ക്സി​ൽ 300 താ​ര​ങ്ങ​ളും നീ​ന്ത​ലി​ൽ 200 പേ​രും ഗെ​യിം​സി​ൽ 1400 പേ​രും ഇ​ൻ​ക്ലൂ​സീ​വ് ഗെ​യിം​സി​ൽ 200 താ​ര​ങ്ങ​ളും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം നേ​ര​ത്തെ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫു​ട്ബാ​ളി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബാ​സ്ക​റ്റ് ബാ​ൾ, സോ​ഫ്റ്റ് ബാ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ വെ​ള്ളി​യു​മു​ണ്ട്.

    സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ ചെ​സി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി. തു​ട​ർ​ച്ച‍യാ​യ മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​വും മി​ക​ച്ച കാ​യി​ക സ്കൂ​ളി​നു​ള്ള കി​രീ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് മ​ല​പ്പു​റ​ത്തി​ന്‍റെ 'മെ​ഡ​ൽ ബാ​ങ്ക് 'ഐ​ഡി​യ​ൽ ക​ട​ക​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ 50 കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ക്കു​റി സം​സ്ഥാ​ന മീ​റ്റി​നു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കൈ​വി​ട്ടു​പോ​യ കി​രീ​ടം തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ പ​റ​ളി​യു​ടെ മു​ണ്ടൂ​രി​ന്‍റെ​യും ചി​റ​കി​ലേ​റി​യാ​ണ് പാ​ല​ക്കാ​ടി​ന്‍റെ വ​ര​വ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsKerala School Sports MeetKerala NewsLatest News
    News Summary - kerala school athletic meet
    Similar News
    Next Story
    X