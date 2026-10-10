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    കു​തി​പ്പ് തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി; തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ പാ​ലാ

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    ര​ണ്ടാം​ദി​ന​ത്തി​ലും റെ​ക്കോ​ഡ് പി​റ​ന്നു
    കു​തി​പ്പ് തു​ട​ർ​ന്ന് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി; തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ൽ പാ​ലാ
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    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: വാ​ശി​യേ​റി​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ക​യും റെ​ക്കോ​ഡ് പി​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കോ​ട്ട​യം റ​വ​ന്യൂ ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ദി​ന​ത്തി​ൽ 194 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഉ​പ​ജി​ല്ല ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് കു​തി​ക്കു​ന്നു. 23 സ്വ​ർ​ണ​വും 19 വെ​ള്ളി​യും 13 വെ​ങ്ക​ല​വു​മാ​ണ് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി​യ​ത്. പാ​ലാ (150 പോ​യ​ന്‍റ്), കോ​ട്ട​യം ഈ​സ്റ്റ് (44 പോ​യ​ന്‍റ്), ഈ​രാ​റ്റു​പേ​ട്ട (37 പോ​യ​ന്‍റ്), ച​ങ്ങ​നാ​ശ്ശേ​രി (31 പോ​യ​ന്‍റ്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​റ്റ് നാ​ല് സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ.

    കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ദി​ന​ത്തി​ലും 99 പോ​യ​ന്‍റു​മാ​യി കോ​രു​ത്തോ​ട് സി.​കെ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. 15 സ്വ​ർ​ണ​വും 7 വെ​ള്ളി​യും 3 വെ​ങ്ക​ല​വും സ്കൂ​ൾ ഇ​തു​വ​രെ നേ​ടി. പാ​ലാ സെ​ന്‍റ് തോ​മ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, മു​രി​ക്കു​വ​യ​ൽ ഗ​വ. വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, പൂ​ഞ്ഞാ​ർ എ​സ്.​എം.​വി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ്, സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പാ​ലാ എ​ന്നി​വ​ർ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലു​ണ്ട്.

    പിറന്നത് മൂന്ന്​ റെക്കോ​ഡു​ക​ൾ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: ജി​ല്ല കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ലോ​ങ് ജം​പി​ൽ യു.​പി സ്വ​ദേ​ശി വി​ഷ്ണു യാ​ദ​വി​ന് ജി​ല്ല റെ​ക്കോ​ഡ്. 2006ലെ 6.6 ​മീ​റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു നി​ല​വി​ലെ ജി​ല്ല റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്. വി​ഷ്ണു ചാ​ടി​യ​ത് 7.14 മീ​റ്റ​റാ​ണ്. കോ​രു​ത്തോ​ട് സി.​കെ.​എം എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ് വ​ൺ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി​ഷ്ണു, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം 100 മീ​റ്റ​റി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മൂ​ന്ന് മീ​റ്റ് റെ​ക്കോ​ഡു​ക​ൾ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പി​റ​ന്നു. മൂ​ന്നും കോ​രു​ത്തോ​ട് സി.​കെ.​എം. എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്. ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​ഷ്ണു യാ​ദ​വ് (11:00 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്), 2006-07ൽ ​കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ഗ​വ. എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ വി.​ബി. ബി​നീ​ഷി​ന്‍റെ 11:3 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് എ​ന്ന റെ​ക്കോ​ഡ് പി​ന്ത​ള്ളി. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 100 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​ഡി. മ​റൂ​ഫ് (11:09 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്), 2006-07ലെ ​പെ​രു​ന്ന എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്. ബി.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ ഒ.​എ​സ്. സു​ജി​ത്തി​ന്‍റെ (12:00 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്) റെ​ക്കോ​ഡ് ത​ക​ർ​ത്തു. സ​ബ് ജൂ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ 600 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ അ​ഭി​ഷേ​ക് (1:34:0 സെ​ക്ക​ൻ​ഡ്), 2006-07ലെ ​ഏ​ന്ത​യാ​ർ ജെ.​ജെ.​എം എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ സ​ന്ദു സു​കു​മാ​ര​ന്‍റെ റെ​ക്കോ​ഡാ​ണ് പി​ന്ത​ള്ളി​യ​ത്.

    സ്വ​ർ​ണം എ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ത്തി അ​ന​ഘ

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ജാ​വ​ലി​ങ് ത്രോ​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം എ​റി​ഞ്ഞു​വീ​ഴ്ത്തി അ​ന​ഘ എ​സ്. നാ​യ​ർ. ക​റു​ക​ച്ചാ​ൽ എ​ൻ.​എ​സ് എ​സ് എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ല​സ്ടു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​ന​ഘ, ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. 2024ലും 2025​ലും ബോ​ൾ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. മ​ണി​മ​ല പു​ളി​ന്ത​റ ഹൗ​സി​ൽ പി.​ആ​ർ. സു​ജി​ത്ത് ലാ​ൽ- ലി​ജു മാ​ത്യു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ക​ളാ​ണ്.

    ചെ​റി​യ പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളോ​ട് മ​ക​ൾ താ​ൽ​പ​ര്യം പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. അ​ന​ഘ​യു​ടെ പി​താ​വ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ണി​ലും മാ​താ​വ് അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക്സി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ സ​ഹോ​ദ​രി ഐ​ശ്വ​ര്യ, ജാ​വ​ലി​ൻ ത്രോ​യി​ൽ സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ക​യാ​ണ് അ​ന​ഘ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    അ​യ​ന​ക്ക് ഒ​രു ‘ലൈ​ക്’

    കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി: സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ സീ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്ന് കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി അ​യ​ന ലൈ​ക്. പൂ​ഞ്ഞാ​ർ എ​സ്.​എ​ൻ.​വി എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ അ​യ​ന, വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ന​ട​ന്ന 3000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച 1500 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​യ​ന മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    പെ​രു​വ ജി.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ത​ന്‍റെ കാ​യി​ക സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഈ ​മി​ടു​ക്കി തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ടം, കൊ​ക്കോ എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​ന്ന് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ മൂ​ന്നു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ന​ട​ത്ത​ത്തി​ലും 3000 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലും അ​യ​ന പ​ങ്കെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. ഇ​ടു​ക്കി പ​ന്നി​മ​റ്റം ന​ടു​മ​റ്റ​ത്തി​ൽ ലൈ​ക് മാ​ത്യു​വും ജൈ​ൻ ലൈ​ക്കു​മാ​ണ് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ.

    കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് ഇ​ന്ന് കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങും

    മൂ​ന്നു​ദി​വ​സം നീ​ണ്ട കോ​ട്ട​യം റ​വ​ന്യൂ ജി​ല്ല സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​ക്ക് കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി സെ​ന്‍റ് ഡൊ​മി​ക്സ് കോ​ള​ജ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ശ​നി​യാ​ഴ്ച കൊ​ടി​യി​റ​ങ്ങും. വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലി​ന് ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ന്‍റോ ആ​ന്‍റ​ണി എം.​പി. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യും. കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി എം.​എ​ൽ.​എ പ്ര​ഫ. റോ​ണി കെ. ​ബേ​ബി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ക്കും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും കൊ​ടി​ക്കു​ന്നി​ൽ സു​രേ​ഷ് എം.​പി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യും. എം.​എ​ൽ.​എ​മാ​രാ​യ കെ. ​ബി​നി​മോ​ൻ, മാ​ണി സി. ​കാ​പ്പ​ൻ, ചാ​ണ്ടി ഉ​മ്മ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

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    News Summary - Kanjirapally continues to jump
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