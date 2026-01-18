Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    18 Jan 2026 8:23 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 8:23 AM IST

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ ഇ​നി ഹാ​പ്പി സ്ലാം

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യി​ൽ ഇ​നി ഹാ​പ്പി സ്ലാം
    ​മെ​ൽ​ബ​ൺ: ഹാ​പ്പി സ്ലാം ​എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ ടെ​ന്നി​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മെ​ൽ​ബ​ൺ പാ​ർ​ക്കി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ആ​ദ്യ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ നി​ല​വി​ലെ പു​രു​ഷ, വ​നി​ത ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ‍യ ഇ​റ്റ​ലി​യു​ടെ യാ​നി​ക് സി​ന്ന​ർ, അ​മേ​രി​ക്ക​ക്കാ​രി മാ​ഡി​സ​ൻ കീ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ വ​മ്പ​ന്മാ​ർ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്നു​ണ്ട്.

    കി​രീ​ട​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ സി​ന്ന​റി​ന് ഒ​ത്ത എ​തി​രാ​ളി​യാ​യ സ്പെ​യി​നി​ന്റെ കാ​ർ​ലോ​സ് അ​ൽ​കാ​ര​സ് ആ​ദ്യ​ദി​നം മ​ത്സ​രി​ക്കും. യു.​എ​സി​ന്റെ ആ​ഡം വാ​ൽ​ട്ട​നു​മാ​യാ​ണ് അ​ൽ​കാ​ര​സ് ഇ​ന്ന് ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക. ക​രി​യ​ർ സ്ലാം ​സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ യു​വ​താ​ര​ത്തി​ന് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ൻ ഓ​പ​ൺ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ബാ​ക്കി.

    ഫ്രാ​ൻ​സ് താ​രം ഹ്യൂ​ഗോ ഗാ​സ്റ്റ​ൻ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച സി​ന്ന​റി​ന്റെ ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് എ​തി​രാ​ളി​യാ​യെ​ത്തും. 25ാം ഗ്രാ​ൻ​ഡ് സ്ലാം ​കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രി​പ്പ് തു​ട​രു​ന്ന സെ​ർ​ബി​യ​ൻ ഇ​തി​ഹാ​സം നൊ​വാ​ക് ദ്യോ​കോ​വി​ച് തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച സ്പാ​നി​ഷ് താ​രം പെ​ഡ്രോ മാ​ർ​ട്ടി​നെ​സി​നെ നേ​രി​ടും. കീ​സി​നൊ​പ്പം ബെ​ല​റൂ​സി​ന്റെ അ​രീ​ന സെ​ബ​ല​ങ്ക, പോ​ള​ണ്ടു​കാ​രി ഇ​ഗ സ്വി​യാ​റ്റ​ക്, യു.​എ​സി​ന്റെ കൊ​കൊ ഗോ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് വ​നി​ത ഫേ​വ​റി​റ്റു​ക​ൾ.

