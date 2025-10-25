Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Sportschevron_rightEventschevron_rightപൊൻ പാർവണം
    Events
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 11:01 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 11:01 PM IST

    പൊൻ പാർവണം

    പൊൻ പാർവണം
    പാ​ർ​വ​ണ ജി​തേ​ഷ് -ജൂ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ് ഷോ​ട്ട്പു​ട്ട് (ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കു​ട്ട​മ​ത്ത്, കാ​സ​ർകോട്​)

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഈ ​വേ​ദ​ന മ​റ​ന്ന്​ മാ​ക്സി​മം ചെ​യ്​​തെ​ടു​ക്കും’ -കാ​ൽ​മു​ട്ടി​നെ ഞെ​രി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ന്ന വേ​ദ​ന​യോ​ടും ത​ന്നോ​ട്​ ത​ന്നെ​യും പാ​ർ​വ​ണ ഉ​റ​പ്പി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. ആ ​ഉ​റ​പ്പും നെ​​ഞ്ചേ​റ്റി​യാ​ണ്​ പ​ണ്ട്​ റെ​ക്കോ​ഡ്​ സ്റ്റാ​ർ ആ​ക്കി മാ​റ്റി​യ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക്​ അ​വ​ൾ വ​ണ്ടി ക​യ​റി​യ​ത്.

    ഒ​രു വേ​ദ​ന​ക്കും വ​ഴി മു​ട​ക്കാ​ൻ ആ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ സ്വ​യം ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ക ആ​യി​രു​ന്നു മു​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യം. തൃ​ശൂ​രി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ആ ​യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ച്ച​താ​ക​ട്ടെ സ്വ​ർ​ണം വീ​ഴ്ത്തി​യ ഏ​റി​ലും. എ​ത്ര വേ​ദ​ന​വ​ന്നാ​ലും കൈ​ക​ളി​ൽ സ്വ​ർ​ണം എ​ന്നും ​ഭ​ദ്ര​മെ​ന്ന്​ വീ​ണ്ടും തെ​ളി​യി​ച്ച്​​ ജൂ​നി​യ​ർ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഷോ​ട്ട്​​പു​ട്ടി​ലാ​ണ്​ കാ​സ​ർ​​കോ​ഡ്​ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സ് കു​ട്ട​മ​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ർ​വ​ണ ജി​തേ​ഷ്​ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം അ​നാ​യാ​സം എ​റി​ഞ്ഞി​ട്ട​ത്. 12.55 മീ​റ്റ​റി​ലേ​ക്ക്​ ഷോ​ട്ട്​ പാ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പ്ല​സ്​​വ​ൺ​കാ​രി​യു​ടെ നി​ശ്ച​യ​ദാ​ർ​ഢ്യം കൂ​ടി​യാ​ണ്​ വി​ജ​യം ക​ണ്ട​ത്.

    കെ.​സി ത്രോ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ലെ കോ​ച്ച്​ കെ.​സി. ഗി​രീ​ഷും പി​താ​വ്​ മു​ൻ ഫു​ട്​​ബാ​ൾ താ​രം പി.​വി.​ജി​തേ​ഷ്​ കു​മാ​റും മാ​താ​വ്​ ബി​ന്ദു​വും അ​വ​ളു​ടെ ഉ​റ​പ്പി​നൊ​പ്പം ക​ട്ട​ക്ക്​ കൂ​ടെ​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യ​തി​ന്‍റെ ആ​ത്​​മ​സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ്​​ ആ ​സു​വ​ർ​ണ​നി​മി​ഷം പ​ങ്കു​വ​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ സ്വ​ർ​ണ​ത്തോ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽ നാ​ലാം സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ്​ പാ​ർ​വ​ണ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. തൃ​ശൂ​രി​ൽ മാ​സ​ങ്ങ​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന ഫി​സി​യോ​തെ​റാ​പ്പി ചി​കി​ത്സ​ക്ക്​ ബ്രേ​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ ഏ​റെ പ്രി​യ​​പ്പെ​ട്ട സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ട്രാ​ക്കി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വി​ടെ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ന്നാ​ൽ, ത​നി​ക്ക്​ മു​ന്നോ​ട്ട്​ ഇ​നി​യും ഏ​റെ ദൂ​ര​ങ്ങ​ൾ താ​ണ്ടാ​നു​ള്ള ഊ​ർ​ജ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച്​ പ​റ​യു​ക​യാ​ണ്​ പാ​ർ​വ​ണ.

    TAGS:recordsshotputThiruvananthapuram
    News Summary - Golden Parvanam
