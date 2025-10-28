Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Events
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:17 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 7:17 AM IST

    വാൾമുനയിലെ ഒറ്റ മൈൻഡ്​

    വാൾമുനയിലെ ഒറ്റ മൈൻഡ്​
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ‘ഓ​ക്കെ....’- എ​തു​വു​മെ മു​ടി​യാ​തെ​ന്നൊ​രു നി​മി​ഷം വ​ന്നാ​ലും ഏ​റെ ഇ​ഷ്ടം തോ​ന്നി​യൊ​രു പോ​യ​ന്‍റ്​ വീ​ണാ​ലും അ​ല​ന്‍റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നൊ​രു പോ​ർ​വി​ളി ഉ​ച്ച​സ്ഥാ​യി​യി​ൽ ഉ​യ​രും. അ​ത​വ​ന്​ ത​ന്നെ​യു​ള്ളൊ​രു ഓ​ർ​മ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലാ​ണ്, എ​തി​രാ​ളി​യു​ടെ ​നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പേ​റ്റു​ന്ന വെ​ല്ലു​വി​ളി​യും. ‘അ​ന്ത സൗ​ണ്ട്​ താ​ൻ എ​നെ മോ​ട്ടി​വേ​റ്റ്​ ആ​ക്ക്​​ത്​’- ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ത​മി​ഴി​ൽ മ​ല​യാ​ളം ക​ല​ർ​ത്തി പ​ത്താം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ൻ പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ ക​ഴു​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട്​ സ്വ​ർ​ണ​മെ​ഡ​ലു​ക​ളാ​ണ്​ തി​ള​ക്ക​ത്തോ​ടെ നി​റ​ഞ്ഞു​കി​ട​ന്ന​ത്. എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ൽ കു​ത്തി നി​ർ​ത്തി​യ ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ ​വാ​ൾ ത​ല​പ്പു​മാ​യി പോ​യ​ന്‍റു​ക​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​നി​ട​യി​ൽ അ​ല​ൻ ​ക്രൈ​സ്റ്റി​ന്‍റെ ശ​ബ്​​ദം ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രി​ലും ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ ആ​വേ​ശ​മാ​യി നി​റ​യും.

    ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം കു​ട്ടി മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളും നി​ശ്ശബ്​​ദ പാ​ലി​ച്ച്​ ​നി​ന്ന ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ പി​സ്റ്റി​ൽ പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ ഫെ​ൻ​സ​റു​ടെ എ​ല്ലാ​ഭാ​വ​വും നി​റ​യു​ന്ന ആ​വേ​ശ​മാ​ണ്​ അ​ല​ന്‍റെ സ്വ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ നി​റ​യു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ എ​തി​ർ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും സ​മ്മ​തി​ക്കും. സീ​നി​യ​ർ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ എ​പ്പെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​രി​നാ​യി സിം​ഗി​ൾ സ്വ​ർ​ണ​വും ടീം ​സ്വ​ർ​ണ​വും പോ​രാ​ടി​യെ​ടു​ത്ത അ​ല​ൻ ക്രൈ​സ്റ്റ്​ ആ​ണ്​ ആ​ർ​ത്തു​വി​ളി​ച്ച്​ ക​ട്ട സെ​ൽ​ഫ്​ മോ​ട്ടി​വേ​ഷ​നു​മാ​യി കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ർ​ക്കും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ ആ​വേ​ശ​ക്കാ​ഴ്ച​യാ​യ​ത്. ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ എ​ന്ന ഒ​റ്റ​മൈ​ൻ​ഡു​മാ​യി ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്​ ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ണ്ണൂ​രി​ൽ എ​ത്തി​യ​താ​ണ്​ 15കാ​ര​നാ​യ അ​ല​ൻ ക്രൈ​സ്റ്റ്.

    സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി ക​ബ​ഡി ക​ള​ത്തി​ൽ ഇ​റ​ങ്ങി, വ​ലം​കൈ​യി​ലെ കൈ​ക്കു​ഴ വി​ട്ടു​പോ​യ പ​രി​ക്കു​മാ​യി ക​ര​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സു​കാ​ര​ന്​ വീ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വ​ഴ​ക്കി​ൽനി​ന്ന്​ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ മാ​മ​നാ​ണ്​ ഫെ​ൻ​സി​ങ്​ കാ​ണി​ച്ചു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ വ​ള​ർ​ന്ന അ​ല​ൻ, ത​മി​ഴ്​​നാ​ടി​നാ​യി നാ​ഷ​നൽ ​മെ​ഡ​ൽ വ​രെ വാ​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്ക​വെ ആ​ണ്​ ക​ണ്ണൂ​ർ മു​ണ്ട​യാ​ട്​ ഡി.​എ​സ്.​എ അ​ക്കാ​ദ​മി കോ​ച്ച്​ അ​രു​ൺ എ​സ്.​നാ​യ​രു​ടെ ക​ണ്ണി​ൽ പെ​ട്ട​ത്.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ട്ര​യ​ലി​ൽ ഭാ​വി വാ​ഗ്ദാ​നം എ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ ക​ണ്ണൂ​രി​ലേ​ക്ക്​ കൂ​ട്ടി. കൂ​ലി​പ്പ​ണി​ക്കാ​ര​നാ​യ എ. ​സു​ന്ദ​ർ​രാ​ജി​നും ഭാ​ര്യ എ​ൻ.​ജെ​ബാ​റാ​ണി​ക്കും മ​ക​ന്‍റെ​ ഫെ​ൻ​സി​ങ്ങി​നോ​ടു​ള്ള ഇ​ഷ്ട​ത്തി​നൊ​പ്പം നി​ന്ന​പ്പോ​ൾ, ഇ​ത്ത​വ​ണ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ൽനി​ന്ന്​ ര​ണ്ട്​ സ്വ​ർ​ണ​വും ക​ന്യാ​കു​മാ​രി കാ​ട്ടാ​ത്തു​റ മ​ഞ്ചാ​ടി​വി​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ വ​ണ്ടി​ക​യ​റി. സിം​ഗ്​​ൾ സ്വ​ർ​ണ​ത്തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ, ടീം ​ഇ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ​മേ​ലെ ചൊ​വ്വ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ന്‍റെ പ്ല​സ്​ ടു​ക്കാ​രാ​യ എം.​എ. നെ​വാ​നും അ​ർ​ജു​ൻ സ​ന്തോ​ഷി​നും ചെ​ലോ​റ ജി.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​ലെ പ്ല​സ്​ വ​ൺ​കാ​ര​ൻ റി​ഷി​കേ​ഷ്​ ഗി​രി​ക്കും ഒ​പ്പം ആ​ണ്​ അ​ല​ൻ ക്രൈ​സ്റ്റ്​ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടി​യ​ത്.

