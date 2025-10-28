Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 7:33 AM IST
    date_range 28 Oct 2025 7:33 AM IST

    പ്രായതട്ടിപ്പ്: ജ്യോതിയും പുല്ലൂരാംപാറയും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ

    സം​സ്ഥാ​ന സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലെ പ്രാ​യ​തട്ടി​പ്പി​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വു​മാ​യി പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്. സീ​നി​യ​ർ ഗേ​ൾ​സ് 100 മീ​റ്റ​ർ, 200 മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശു​കാ​രി ജ്യോ​തി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്കെ​തി​രെ​യും ഇ​വ​ർ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ എ​ച്ച്.​എ​സ്.​എ​സി​നെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നി​ലെ​ത്തി​യ പാ​ല​ക്കാ​ട് വ​ട​വ​ന്നൂ​ർ വി.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ​യും പാ​ല​ക്കാ​ട് ബി.​ഇ.​എം.​എ​ച്ച്.​എ​സി​ലെ​യും കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് കാ​യി​ക​മേ​ള​യു​ടെ ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 19 വ​യ​സ്സിനു താ​ഴെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​ത്‍ല​റ്റി​ക്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ന്‍റെ ഡാ​റ്റ ബേ​സി​ൽ 2004 മേ​യ് നാ​ലി​ന് ജ​നി​ച്ച ജ്യോ​തി​ക്ക്, 21 വ​യ​സ്സും അ​ഞ്ചു മാ​സ​വും 21 ദി​വ​സ​വും പ്രാ​യ​മു​ണ്ട്. ഇ​ത് കൂ​ടാ​തെ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ആ​റാം തീ​യ​തി ആ​ണ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വ​ർ ജ്യോ​തി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഇ​ത​ര​സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പാ​ണ് സ്കൂ​ളി​ൽ അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​ന​ന്തു​വി​ന്‍റെ വാ​ദം.

    ഡ​ൽ​ഹി ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​ച്ച്. ആ​ർ. ഡി. ​എ​സ്. എ​ന്ന സം​ഘ​ട​ന വ​ഴി​യാ​ണ് ജ്യോ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന​ത്. പ​രാ​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഇ​തേ സം​ഘ​ട​ന വ​ഴി സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ മ​റ്റ് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും പു​ന:​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും. പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ഴ​മ്പു​ണ്ടെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല​യു​ടെ​യും സ്കൂ​ളി​ന്‍റെ​യും പോ​യ​ന്റ് കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​കും. അ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക്കെ​തി​രെ​യും ഇ​വ​രെ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ച്ച സെൻറ് ജോ​സ​ഫ് പു​ല്ലൂ​രാം​പാ​റ​ക്കെ​തി​രെ​യും നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെൻറ് ഓ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക് ഇ​ൻ​സ്ട്ര​ക്ഷ​ൻ​സ് സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

