Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightEventschevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ...
    Events
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 3:27 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 3:27 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍-11 അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ്;​ കിരീടം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കാർമൽ

    text_fields
    bookmark_border
    237 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് കാ​ര്‍മ​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ പ​ട്ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്
    സി.ബി.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റര്‍-11 അത്‌ലറ്റിക് മീറ്റ്;​ കിരീടം വിട്ടുകൊടുക്കാതെ കാർമൽ
    cancel
    camera_alt

    കൊ​ച്ചി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ർ ഇ​ല​വ​ൻ അ​ത്ല​​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ വാ​ഴ​ക്കു​ളം കാ​ർ​മ​ൽ സി.​എം.​ഐ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ

    കൊ​ച്ചി: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍-11 അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ല്‍ നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ കാ​ര്‍മ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ൾ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി. തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മു​ത​ല്‍ എ​റ​ണാ​കു​ളം വ​രെ​യു​ള്ള സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ ത​മ്മി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച മീ​റ്റി​ൽ 237 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് കാ​ര്‍മ​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്. 182 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി വ​ടു​ത​ല ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ ഫ​സ്റ്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പും 142 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക​ട​യി​രു​പ്പ് സെ​ക്ക​ന്റ് റ​ണ്ണ​റ​പ്പു​മാ​യി.

    പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ അ​ഞ്ച് സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്. കൂ​ടു​ത​ല്‍ പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യ ജി​ല്ല​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലും എ​റ​ണാ​കു​ള​മാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ. 1209 പോ​യ​ൻ​റാ​ണ് ജി​ല്ല​ക്കു​ള്ള​ത്. ഇ​ടു​ക്കി​യും (245) തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​വും (127) യ​ഥാ​ക്ര​മം ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ത്തു​ണ്ട്. കോ​ട്ട​യം (86), പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട (72) എ​ന്നി​വ നാ​ലും അ​ഞ്ചും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി.

    ഒ​മ്പ​ത് ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 33 സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ് മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. അ​ണ്ട​ര്‍-14 ബോ​യ്​​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ബി​ലീ​വേ​ഴ്‌​സ് ച​ര്‍ച്ച് റെ​സി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ല്‍ സ്‌​കൂ​ള്‍ തി​രു​വ​ല്ല (37), പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ഭ​വ​ന്‍സ് ആ​ദ​ര്‍ശ വി​ദ്യാ​ല​യ കാ​ക്ക​നാ​ട് (22), അ​ണ്ട​ര്‍-17 ബോ​യ്​​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ വ​ടു​ത​ല (55), പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കാ​ര്‍മ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ള്‍ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ (56), അ​ണ്ട​ര്‍-19 ബോ​യ്​​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ കാ​ര്‍മ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ള്‍ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ (86), പെ​ണ്‍കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ വ​ടു​ത​ല (56) സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. ട്രോ​ഫി​ക​ള്‍ മീ​റ്റ് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി ചെ​യ​ര്‍മാ​നും പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ര്‍ പ്ര​ഗ​തി അ​ക്കാ​ദ​മി മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ. ​ഇ​ന്ദി​ര രാ​ജ​ന്‍ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    എറണാകുളത്തിന്‍റെ ആധിപത്യം

    കൊ​ച്ചി: മ​ഹാ​രാ​ജാ​സ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ സ​മാ​പി​ച്ച സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ ക്ല​സ്റ്റ​ര്‍ 11 അ​ത്‌​ല​റ്റി​ക് മീ​റ്റി​ല്‍ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യ്ക്ക് ആ​ധി​പ​ത്യം. 1209 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല​യാ​ണ് ഒ​ന്നാ​മ​ത്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യി 964 പോ​യി​ന്റ് ജി​ല്ല​യ്ക്കു കൂ​ടു​ത​ലു​ണ്ട്. പോ​യി​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ ആ​ദ്യ മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​നം ഉ​ള്‍പ്പ​ടെ 10 സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ഴി​ലും ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്. ചാ​മ്പ്യ​ന്‍മാ​രാ​യ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ കാ​ര്‍മ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ളാ​ണ് 237 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി ഒ​ന്നാ​മ​ത്. 182 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി വ​ടു​ത​ല ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ​വും 142 പോ​യി​ന്റു​മാ​യി സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് ക​ട​യി​രു​പ്പു​മാ​ണ് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍.

    കാ​ക്ക​നാ​ട് ഭ​വ​ന്‍സ് ആ​ദ​ര്‍ശ വി​ദ്യാ​ല​യ (117) അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​ത്തും വി​ദ്യോ​ധ​യ സ്‌​കൂ​ള്‍ തേ​വ​ക്ക​ല്‍ (113) ആ​റാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഭ​വ​ന്‍സ് വി​ദ്യാ​മ​ന്ദി​ര്‍ എ​രൂ​ര്‍ (97) ഏ​ഴാം സ്ഥാ​ന​ത്തും ഭ​വ​ന്‍സ് വി​ദ്യാ​മ​ന്ദി​ര്‍ എ​ള​മ​ക്ക​ര (75) എ​ട്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തു​മാ​ണ്. കാ​റ്റ​ഗ​റി പ​ട്ടി​ക​യി​ല്‍ അ​ണ്ട​ര്‍ 14 ബോ​യി​സ് വി​ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​കെ മ​റ്റെ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ഒ​ന്നാ​മ​തു​ള്ള​തും ജി​ല്ല​യി​ലെ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളാ​ണ്.

    ടോ​പ് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ൾ

    1. കാ​ർ​മ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് സ്‌​കൂ​ൾ മൂ​വാ​റ്റു​പു​ഴ-237

    2. ചി​ന്മ​യ വി​ദ്യാ​ല​യ

    വ​ടു​ത​ല-182

    3. സെ​ന്റ് പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സ് സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്‌​കൂ​ൾ

    ക​ട​യി​രു​പ്പ്-142

    4. വി​ശ്വ​ദീ​പ്തി പ​ബ്ലി​ക്

    സ്‌​കൂ​ൾ അ​ടി​മാ​ലി-118

    5. ഭ​വ​ൻ​സ് ആ​ദ​ർ​ശ

    വി​ദ്യാ​ല​യ കാ​ക്ക​നാ​ട്-117

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:athletic meeternakulam districtchampionshipCarmel SchoolCBSE Cluster Meetcochin news
    News Summary - CBSE Cluster-11 Athletic Meet; Carmel without giving up the crown
    Similar News
    Next Story
    X