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    വ​നി​ത ഹോ​ക്കി​യി​ൽ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നെ 20-1ന് ​ത​ക​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ മു​ന്നോ​ട്ട്

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    ഒ​റ്റ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ഗോ​ളു​മാ​യി ദീ​പി​ക സെ​ഹ്‌​രാ​വ​ത്തി​ന് റെ​ക്കോ​ഡ്
    വ​നി​ത ഹോ​ക്കി​യി​ൽ താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നെ 20-1ന് ​ത​ക​ർ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ മു​ന്നോ​ട്ട്
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    ന​ഗോ‍യ: മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ 20 ഗോ​ളു​ക​ൾ! ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ൽ ഗോ​ൾ​വേ​ട്ട തു​ട​രു​ന്ന ദീ​പി​ക സെ​ഹ്‌​രാ​വ​ത് സ്വ​ന്തം റെ​ക്കോ​ഡും തി​രു​ത്തി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ 20-1ന്റെ ​ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ വി​ജ​യം കൈ​വ​രി​ച്ച​പ്പോ​ൾ പെ​നാ​ൽ​റ്റി കോ​ർ​ണ​ർ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റാ​യ ദീ​പി​ക നേ​ടി​യ​ത് ഒ​മ്പ​ത് ഗോ​ളു​ക​ൾ. ഏ​ഷ്യ​ൻ ഗെ​യിം​സി​ന്റെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​രം (പു​രു​ഷ, വ​നി​ത) ഒ​രു മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ഗോ​ൾ വേ​ട്ട​യാ​ണി​ത്.

    ഒ​മ്പ​ത് പെ​നാ​ൽ​റ്റി കോ​ർ​ണ​റു​ക​ളും (2, 8, 9, 24, 33, 36, 39, 51, 57 മി​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ) ഗോ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റി ദീ​പി​ക. സീ​നി​യ​ർ താ​രം ന​വ്‌​നീ​ത് കൗ​ർ നാ​ലും ഋ​തു​ജ ദാ​ദാ​സോ പി​സാ​ൽ മൂ​ന്നും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സ​ലീ​മ ടെ​റ്റെ, നേ​ഹ ഗോ​യ​ൽ, ലാ​ൽ​റെം​സി​യാ​മി, സാ​ക്ഷി റാ​ണ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​രോ ഗോ​ളും നേ​ടി. നാ​ലാം ക്വാ​ർ​ട്ട​റി​ൽ സു​പ​ൻ​സ സ​മാ​ൻ​സോ​യി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് താ​യ്‌​ല​ൻ​ഡ് ആ​ശ്വാ​സ ഗോ​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ദീ​പി​ക എ​ട്ടു​ഗോ​ൾ നേ​ടി റെ​ക്കോ​ഡി​ട്ടി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ മൂ​ന്നാം വി​ജ​യ​ത്തോ​ടെ പൂ​ൾ ബി-​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്ത് തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. അ​ടു​ത്ത മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​യ ജ​പ്പാ​നെ നേ​രി​ടും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ പു​രു​ഷ ടീം ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യു​മാ‍യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. പൂ​ൾ എ-​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഇ​ന്തോ​നേ​ഷ്യ​യെ 13-1നും ​ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ 16-1നും ​ത​രി​പ്പ​ണ​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ.

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    News Summary - Asian Games Hockey: India Women Demolish Thailand 20-1 as Deepika Scores 9
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