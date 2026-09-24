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    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അഞ്ചാം ദിനം ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം

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    വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം വുഷുവിൽ റോഷിബിന ദേവിക്ക് വെള്ളി, പുരുഷന്മാരുടെ റോവിങ് ഡബിൾ സ്കൾസിൽ സത്നാം-സൽമാൻ സഖ്യത്തിന് വെങ്കലം
    ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്: അഞ്ചാം ദിനം ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം
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    നഗോയ: ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ആറാം ദിനത്തിൽ ഇരട്ട മെഡൽ നേട്ടവുമായി ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച തുടക്കം. വനിതകളുടെ 60 കിലോഗ്രാം വുഷു സാൻഡ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയുടെ റോഷിബിന ദേവി വെള്ളി മെഡൽ കരസ്ഥമാക്കിയപ്പോൾ, പുരുഷന്മാരുടെ റോവിങ് ഡബിൾ സ്കൾസ് വിഭാഗത്തിൽ സത്നാം സിങ് - സൽമാൻ ഖാൻ സഖ്യം വെങ്കലം സ്വന്തമാക്കി.

    ഹാട്രിക് മെഡലുമായി റോഷിബിന

    ചൈനയുടെ സിയാവോയു ഷാങ്ങിനോട് ഫൈനലിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും ചരിത്രനേട്ടവുമായാണ് റോഷിബിന മടങ്ങുന്നത്. ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിൽ റോഷിബിനയുടെ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം പോഡിയം ഫിനിഷാണിത്. വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് ഇന്ത്യൻ താരം വെള്ളി മെഡൽ കഴുത്തിലണിഞ്ഞത്.

    തുഴച്ചിലിലെ മെഡൽ നേട്ടം

    പുരുഷന്മാരുടെ ഡബിൾ സ്കൾസ് ഫൈനലിൽ സത്നാം സിങ്ങും സൽമാൻ ഖാനും മികച്ച പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് വെങ്കലം നേടിയത്. എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടെ സിംഗിൾ സ്കൾസ് ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ താരം ബൽരാജ് പൻവാർ നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെട്ടു. വനിതാ വിഭാഗം റോവിങ് ഫൈനലിൽ (ഫോർ) ഗുർബാനി കൗർ, അലീന ആന്റോ, തെൻഡെൻതോയ് ഹവോബിജാം, പൂനം എന്നിവരടങ്ങിയ ടീമിന് അവസാന സ്ഥാനത്താണ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായത്.

    മിക്സഡ് 4x400 മീറ്റർ റിലേയിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ഹീറ്റ്സിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഫൈനലിലേക്ക് യോഗ്യത നേടി. വനിതകളുടെ ഹെപ്റ്റാത്തലൺ 100 മീറ്റർ ഹർഡിൽസിന് ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പൂജ എട്ടാമതും അനാമിക അനീഷ് പത്താമതുമാണ്. ടേബിൾ ടെന്നിസ് വനിതാ ഡബിൾസ് റൗണ്ട് ഓഫ് 32-ൽ ദിയ ചിതലെ - യശസ്വിനി ഘോർപഡെ സഖ്യം ഇറാന്റെ സെതയേഷ് ഇലൂഖാനി - മഹ്ഷിദ് അഷ്താരി സഖ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ശ്രീജ അകുല - സിൻഡ്രേല ദാസ് സഖ്യം മംഗോളിയൻ ജോഡിയെയും പരാജയപ്പെടുത്തി മുന്നേറി. കനോയി സ്പ്രിന്റ് വനിതകളുടെ 200 മീറ്റർ സിംഗിൾ സെമിഫൈനലിൽ മേഘ പ്രദീപ് നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തി ഫൈനൽ യോഗ്യത നേടാതെ പുറത്തായി. 500 മീറ്റർ ഡബിൾസിൽ സോണിയ ദേവി - പാർവതി ഗീത സഖ്യവും യോഗ്യത നേടാനാകാതെ പുറത്തായി. പുരുഷന്മാരുടെ 500 മീറ്റർ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യൻ ടീം ആറാമതാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തത്.

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    News Summary - Asian Games Day 6: Double Medal Start for India
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