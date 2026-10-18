സ്വപ്നം കണ്ടു; സ്വർണം നേടി

സ്വപ്നം കണ്ടു; സ്വർണം നേടിtext_fields
ആറ്റിങ്ങൽ: സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പം പറക്കാൻ മകളെ അനുവദിച്ചപ്പോൾ അവൾ വളരുകയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഭാവി കായികതാരമായി. കാസർകോട് നഗരത്തിലെ ലോഡിങ് തൊഴിലാളി ജിനിലിന്റെയും ജോമിയുടെയും മകളാണ് ജിൽഷ ജിനിൽ. ഓട്ട മത്സരം ഉൾപ്പെടെ കായിക ഇനങ്ങളോട് ജിൽഷക്ക് വലിയ താൽപര്യമായിരുന്നു.
ഓട്ട മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നും വിജയിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹം. മകളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തടസപ്പെടുത്താതെ ലഭ്യമായ സൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴികാട്ടുകയാണ് ലോഡിങ് തൊഴിലാളിയായ പിതാവ് ചെയ്തത്. അത് വെറുതെയായില്ല. ജില്ല സ്കൂൾ കായികമേളയിൽ 100 മീറ്റർ ജൂനിയർ പെൺകുട്ടികൾ വിഭാഗത്തിൽ ജിൽഷ സ്വർണം നേടി. സംസ്ഥാന കായികമേളയിലേക്ക് പ്രവേശനവും ഉറപ്പാക്കി. പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനിയായ ജിൽഷ, ജി.വി.രാജയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ജില്ല കായികമേളയിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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