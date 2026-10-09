Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ജില്ല സ്കൂൾ കായിക മേള: സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കു​ണ്ട് ഓ​ടാ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ജോ​ഡി ബൂ​ട്ടു​പോ​ലു​മി​ല്ലാതെ കായിക താരങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ജില്ല സ്കൂൾ കായിക മേള: സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കു​ണ്ട് ഓ​ടാ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ജോ​ഡി ബൂ​ട്ടു​പോ​ലു​മി​ല്ലാതെ കായിക താരങ്ങൾ
    cancel
    camera_alt

    സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കി​ൽ സോ​ക്സ് ധ​രി​ച്ച് മ​ത്സ​ര​ത്തി​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    ക​ൽ​പ​റ്റ: അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ ഒ​രു​ങ്ങി​യെ​ങ്കി​ലും അ​തി​ൽ ഓ​ടാ​ൻ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ഒ​രു ജോ​ഡി ബൂ​ട്ടു​പോ​ലു​മി​ല്ലാ​തെ കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ. മ​ര​വ​യ​ലി​ലെ എം.​കെ. ജി​ന​ച​ന്ദ്ര​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ജി​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ജി​ല്ല കാ​യി​ക​മേ​ള​യി​ലാ​ണ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ഭാ​വം മൂ​ലം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​വു​ന്ന​ത്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സ്പൈ​ക്കു​ക​ളോ ഷൂ​സു​ക​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ സോ​ക്സ് ധ​രി​ച്ചും ന​ഗ്ന​പാ​ദ​രാ​യു​മാ​ണ് പ​ല കു​ട്ടി​ക​ളും ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്.

    2022ലാ​ണ് വ​യ​നാ​ട​ൻ കാ​യി​ക​ലോ​ക​ത്തി​ന് പു​തി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കി ക​ൽ​പ​റ്റ മ​ര​വ​യ​ലി​ൽ ജി​ല്ല സ്റ്റേ​ഡി​യം സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ട്, 400 മീ​റ്റ​ർ സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്ക്, ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്കു​ള്ള മു​റി​ക​ൾ, ഹോ​സ്റ്റ​ൽ കെ​ട്ടി​ടം എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം മി​ക​ച്ച സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സ്റ്റേ​ഡി​യം ഒ​രു​ങ്ങ​യ​തോ​ടെ ഉ​പ​ജി​ല്ല, ജി​ല്ല​ത​ല മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ഇ​വി​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ട്രാ​ക്കി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ് യാ​ഥാ​ർ​ത്ഥ്യം. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച സി​ന്ത​റ്റി​ക് ട്രാ​ക്കി​ലാ​ണ് കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല​രും അ​ർ​ധ ന​ഗ്ന​പാ​ദ​രാ​യും സോ​ക്സ് ധ​രി​ച്ചും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കാ​യി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ ഷൂ​സോ വാ​ങ്ങി ന​ൽ​കാ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കും സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. മ​തി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ബൂ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ഭാ​വം മൂ​ലം സെ​ക്ക​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ നേ​രി​യ വ്യ​ത്യാ​സ​ത്തി​ലാ​ണ് പ​ല കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത്. ആ​ധു​നി​ക സ്റ്റേ​ഡി​യം ഉ​യ​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ട്രാ​ക്കി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കാ​ൻ കാ​യി​ക വ​കു​പ്പും സ​ർ​ക്കാ​റും ത​യ്യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - district sports meet
    Next Story
    X