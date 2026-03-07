Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 7 March 2026 10:52 PM IST
Updated Ondate_range 7 March 2026 10:52 PM IST
പെർത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് നിരാശാ വനിതാ ദിനം; ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ 0-11ന് തോറ്റ് പുറത്ത്text_fields
News Summary - Disappointing Women's Day for India in Perth; 0-11N loss in Asian Cup knocks them out
പെർത്ത്: എ.എഫ്.സി വനിത ഏഷ്യൻ കപ്പിൽ ജപ്പാനോട് എതിരില്ലാത്ത 11 ഗോളിന്റെ ഭീമൻ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. ഇതോടെ ടൂർണമെന്റിൽനിന്ന് ടീം പുറത്തായി. ഒരു മണിക്കൂറിനകമാണ് ജപ്പാൻ പത്തിലധികം തവണ നിറയൊഴിച്ചത്. നാലാം മിനിറ്റിൽ തുടങ്ങിയ ഗോൾ സൂനാമി 62ാം മിനിറ്റിൽ അവസാനിച്ചു.ഹിനാറ്റി മിയാസാവയും റികോ യുവേകിയും ഹാട്രിക് നേടി. ഗ്രൂപ് ‘സി’യിലെ ആദ്യ കളിയിൽ വിയറ്റ്നാമിനോടും ഇന്ത്യ തോറ്റിരുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച അവസാന മത്സരത്തിൽ ചൈനീസ് തായ്പേയിയെ നേരിടും. പോയന്റൊന്നുമില്ലാതെ നാലാമതാണ് ഇന്ത്യ.
