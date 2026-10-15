ഡെന്മാർക് ഓപൺ; ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം ക്വാർട്ടറിൽ

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ഡെന്മാർക് ഓപൺ; ട്രീസ-ഗായത്രി സഖ്യം ക്വാർട്ടറിൽtext_fields
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News Summary - Denmark Open: Treesa-Gayatri Pair Advances to Quarterfinals
ഒഡെൻസ്: ഡെന്മാർക് ഓപൺ ബാഡ്മിന്റണിൽ ഇന്ത്യയുടെ മലയാളി താരം ട്രീസ ജോളി - ഗായത്രി ഗോപിചന്ദ് സഖ്യം തകർപ്പൻ ജയത്തോടെ ക്വാർട്ടർ ഫൈനലിലേക്ക് മുന്നേറി. വനിത ഡബിൾസ് പ്രീക്വാർട്ടർ മത്സരത്തിൽ അഞ്ചാം സീഡായ ഇന്തോനേഷ്യൻ ജോടി റേച്ചൽ അലസ്യ റോസ് - ഫെബി സെറ്റിയാനിൻഗ്രം ജോടിയെയാണ് ഇവർ അട്ടിമറിച്ചത്. നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു (21-16, 21-17) ഇന്ത്യൻ സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം. അതേസമയം, പുരുഷ സിംഗിൾസിൽ ഇന്ത്യയുടെ വെറ്ററൻ താരം കിഡംബി ശ്രീകാന്ത് പ്രീക്വാർട്ടറിൽ പുറത്തായി. ലോക ചാമ്പ്യൻ ഫ്രാൻസിന്റെ അലക്സ് ലാനിയറോട് കടുത്ത പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച ശേഷമാണ് ശ്രീകാന്ത് കീഴടങ്ങിയത്. സ്കോർ: 21-11, 15-21, 15-21.
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