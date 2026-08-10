ബുംറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടും ഷമി പുറത്ത്; സെലക്ടർമാർ തഴയുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുതെന്ന് സഹീർ ഖാൻ

ബുംറയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടും ഷമി പുറത്ത്; സെലക്ടർമാർ തഴയുമ്പോഴും പ്രതീക്ഷ കൈവിടരുതെന്ന് സഹീർ ഖാൻtext_fields
മുംബൈ: ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ പരിക്കുകളുടെ പരമ്പര തുടരുമ്പോഴും മുതിർന്ന പേസർ മുഹമ്മദ് ഷമിയെ തുടർച്ചയായി അവഗണിക്കുന്ന സെലക്ടർമാരുടെ നിലപാടിനിടെ ഉപദേശവുമായി മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം സഹീർ ഖാൻ. ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചിന്തകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ നൽകാനും, പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ പ്രകടനം തുടരാനും ഷമിയോട് സഹീർ ഖാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുംബൈയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് സഹീർ ഖാൻ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻനിര പേസർമാർ പരിക്കിന്റെ പിടിയിലായിട്ടും അജിത് അഗാർക്കറുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ഷമിയെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. 2025 ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം ദേശീയ ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായ 35-കാരനായ ഷമി, ബംഗാളിനായി ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റിൽ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് പുറത്തെടുക്കുന്നത്.
"ടീം മാനേജ്മെന്റിന്റെ ചിന്തകൾ വ്യത്യസ്തമാകാം. എന്നാൽ ഒരു കളിക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ സമീപനമാണ് പ്രധാനം. രാജ്യത്തിനായി കളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളിൽ തുടർച്ചയായി കളിക്കുക, വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തുക. ഷമി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുതന്നെയാണ്. സ്വന്തം കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ വൃത്തിയായി ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഒരു താരത്തിന് ചെയ്യാനാകുന്നത്," സഹീർ പറഞ്ഞു.
ടീമിന്റെ ഭാവി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വിശകലനം ചെയ്യാനും കളിക്കാർക്ക് കഴിയും. എന്നാൽ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി സംഭാവന നൽകാൻ സജ്ജമായിരിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. ഷമി ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവായി മത്സരങ്ങൾ കളിക്കുന്നത് മികച്ച കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യൻ ടീമിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പരിക്കുകളെക്കുറിച്ചും സഹീർ ഖാൻ പ്രതികരിച്ചു. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദർ, ബി. സായ് സുദർശൻ, രോഹിത് ശർമ, ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ നേരിടുന്ന കായികക്ഷമതാ പ്രശ്നങ്ങൾ കായികരംഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് സഹീർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"പരിക്കുകൾ ഓരോ താരത്തിന്റെയും കരിയറിന്റെ ഭാഗമാണ്. വർക്ക് ലോഡ് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പരിക്കുകളുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തി ചികിത്സിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേഗപ്പന്താphysics ഉള്ളവർക്ക് പരിക്ക് പറ്റുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂലകാരണം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല," സഹീർ വ്യക്തമാക്കി.
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