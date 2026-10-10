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    ‘എ​ന്തി​നാ ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ, ബൗ​ളി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ പോ​രെ..?’; ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ ത​ല്ലു​കൊ​ള്ളി​ക​ളാ​ക്കു​ന്ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ച് യു​സ്​​വേ​ന്ദ്ര ച​ഹ​ൽ

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    Yuzvendra Chahal expressing his frustration over bowler-unfriendly pitches in T20 cricket
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    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: ട്വ​ന്റി20 ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ ബൗ​ള​ർ​മാ​രു​ടെ ശ​വ​പ്പ​റ​മ്പാ​യി മാ​റു​ന്ന പി​ച്ചു​ക​ൾ​ക്കും നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മെ​തി​രെ അ​മ​ർ​ഷം പ​ര​സ്യ​മാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്പി​ൻ ബൗ​ള​ർ യു​സ്​​വേ​ന്ദ്ര ച​ഹ​ൽ. വി​ൻ​ഡീ​സി​നെ​തി​രാ​യ ര​ണ്ടാം ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ 249 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടും, ചേ​സ് ചെ​യ്ത് വി​ൻ​ഡീ​സ് ജ​യി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു പി​ന്തു​ണ​യും ന​ൽ​കാ​ത്ത പി​ച്ചു​ക​ളെ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി ച​ഹ​ൽ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യ​ത്.

    സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്റെ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വി​ൽ 249 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടും, ക​ളി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ 18.3 ഓ​വ​റി​ൽ​ത​ന്നെ തോ​ൽ​വി വ​ഴ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് പി​ച്ചും പ്ര​തി​ക്കൂ​ട്ടി​ലാ​യ​ത്.

    ‘ചി​ല വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ തു​ണ​ക്കു​ന്ന ഒ​ന്നു​മി​ല്ല. പ​ന്തി​ന്റെ പു​തു​മ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും, മ​ഞ്ഞ് പ​തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ ബാ​റ്റി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കു​ക​യാ​യി. ഒ​പ്പം ഗ്രൗ​ണ്ട് ചെ​റു​താ​കു​ന്ന​തി​ന്റെ ആ​നു​കൂ​ല്യ​വും ബാ​റ്റ​ർ​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നു. പി​ന്നെ, ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ എ​ന്തു​ചെ​യ്യ​ണം? അ​വ​രു​ടെ സ്കി​ല്ലി​ന് എ​ന്ത് പ്ര​സ​ക്തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ബൗ​ള​ർ​മാ​രോ​ട് സ​ഹ​താ​പ​മു​ണ്ട്. കാ​ര​ണം ഞാ​നും ഒ​രു ബൗ​ള​റാ​ണ്’ -യു​സ്​​വേ​ന്ദ്ര ച​ഹ​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ട്വ​ന്റി20 ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​ക്കാ​ൻ പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത് ബൗ​ള​ർ​മാ​രു​ടെ ക​ഴി​വി​നെ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണെ​ന്നും ച​ഹ​ൽ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ചെ​റി​യ ഗ്രൗ​ണ്ടു​ക​ളും, ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഒ​രു ആ​നു​കൂ​ല്യ​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത ഫ്ലാ​റ്റ് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ളു​മാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​ത​ന്നെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും പി​ന്തു​ട​രു​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബൗ​ള​ർ​ക്ക് പ്ര​സ​ക്തി ത​ന്നെ ന​ഷ്ട​മാ​വു​ന്നു. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ബൗ​ള​ർ​മാ​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്ക​ണം, അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​നു പ​ക​രം ഒ​രു ബൗ​ളി​ങ് മെ​ഷീ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റാ​ൾ ചെ​യ്യ​ണം -ച​ഹ​ൽ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചു.

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    News Summary - "Why Have Bowlers, Just Install a Bowling Machine?": Yuzvendra Chahal Slams Flat Pitches and Rules Favoring Batters After India's Loss to West Indies
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