Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    വനിത പ്രീമിയർ ലീഗ് താര ലേലം ഒക്ടോബർ 28ന് കൊച്ചിയിൽ; ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വനിത പ്രീമിയർ ലീഗ് താര ലേലം ഒക്ടോബർ 28ന് കൊച്ചിയിൽ; ടൂർണമെന്റ് ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ
    cancel

    കൊച്ചി: വനിത പ്രീമിയർ ലീഗ് (ഡബ്ല്യൂ.പി.എൽ) 2027 സീസണിന് മുന്നോടിയായുള്ള താരലേലം ഒക്ടോബർ 28ന് കൊച്ചിയിൽ നടക്കും. ഡബ്ല്യൂ.പി.എൽ ഗവേർണിങ് കൗൺസിലിന്റെ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിലാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക തീരുമാനമുണ്ടായത്.

    ഡബ്ല്യൂ.പി.എല്ലിന്റെ വേദി മാറ്റത്തിന്റെ സാധ്യതയെ കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടന്നു. യു.പി വാരിയേഴ്സിന്റെ ഹോം ഗ്രൗണ്ടായ വാരാണാസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ആലോചനയുള്ളത്. നിലവിൽ ടൂർണമെന്റ് മുംബൈയിലെ ബ്രബോൺ സ്റ്റേഡിയവും വഡോദരയിലെ കോട്ടമ്പി സ്റ്റേഡിയവുമാണ് വേദികളായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    "വാരാണസിയിലെ സ്റ്റേഡിയം സീസൺ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സജ്ജമാകുമോയെന്ന് ബി.സി.സി.ഐ സംഘം പരിശോധിക്കും. അതിന് ശേഷം അവിടെ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും. നിലവിൽ വേദികൾ മുംബൈയും വഡോദരയുമാണ്" -ബി.സി.സി.ഐ പ്രതിനിധിയെ ഉദ്ധരിച്ച് സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

    അതേസമയം, പ്രഥമ വനിത ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിക്ക് ഇന്ത്യ ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡബ്ല്യൂ.പി.എൽ 2027 സീസൺ പതിവ് പോലെ ജനുവരി-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ തന്നെ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. ഫെബ്രുവരി 14 മുതൽ 28 വരെയാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡബ്ല്യൂ.പി.എൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന വേദികളായ ബ്രബോൺ സ്റ്റേഡിയത്തിലും കോട്ടമ്പി സ്റ്റേഡിയത്തിലുമാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയും നടക്കുക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - WPL 2027 auction to be held on October 28 in Kochi
    Next Story
    X