Madhyamam
    Cricket
    date_range 9 Oct 2025 11:31 PM IST
    date_range 9 Oct 2025 11:31 PM IST

    റി​ച്ചാ​ഘോ​ഷം

    വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ്: ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് ല​ക്ഷ്യം 252 റി​ച്ച ഘോ​ഷ് 77 പ​ന്തി​ൽ 94 റ​ൺ​സ്
    Womens World Cup,South Africa,India,Richa Ghosh,cricket,ലോകകപ്പ്, വനിത ക്രിക്കറ്റ്
    റിച്ച ഘോഷ്

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം: ഒ​റ്റ​യാ​ൾ പോ​രാ​ട്ട​വു​മാ​യി വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ ബാ​റ്റ​ർ റി​ച്ച ഘോ​ഷ് ഇ​ന്ത്യ​യെ ക​ര​ക​യ​റ്റി​യ വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്ക് 252 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യ​വെ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 102 റ​ണി​ലേ​ക്ക് ത​ക​ർ​ന്ന ആ​തി​ഥേ​യ​രെ 11 ഫോ​റും നാ​ല് സി​ക്സു​മ​ട​ക്കം 77 പ​ന്തി​ൽ 94 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് റി​ച്ച മാ​ന്യ​മാ​യ സ്കോ​റി​ലെ​ത്തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. 49.5 ഓ​വ​റി​ൽ 251ന് ​ഇ​ന്ത്യ ഓ​ൾ ഔ​ട്ടാ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തു​ട​രു​ന്ന ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക 16 ഓ​വ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​മ്പോ​ൾ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 68 റ​ൺ​സെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ പ​ത​റു​ക​യാ​ണ്.

    ടോ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന-​പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ ഓ​പ​ണി​ങ് സ​ഖ്യം ത​ര​ക്കേ​ടി​ല്ലാ​ത്ത തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി. 23 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സ്മൃ​തി 11ാം ഓ​വ​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സ്കോ​ർ ബോ​ർ​ഡി​ൽ 55. ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ളി​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന 13 റ​ൺ​സി​ലൊ​തു​ങ്ങി. 17 ഓ​വ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​വെ ഹ​ർ​ലീ​നും പു​റ​ത്ത്. ര​ണ്ടി​ന് 83. പ്ര​തി​ക​യും (37) ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സും 20ഉം 21​ഉം ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ വീ​ണു. ഒ​മ്പ​ത് റ​ൺ​സ് ചേ​ർ​ത്ത് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ 25ാം ഓ​വ​റി​ൽ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​മ്പോ​ൾ സ്കോ​ർ മൂ​ന്ന​ക്ക​ത്തി​ൽ തൊ​ട്ടി​ട്ടേ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ.

    പി​ന്നാ​ലെ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ​യും (4). പ​രി​ക്ക് ഭേ​ദ​മാ​യി തി​രി​ച്ചെ​ത്തി​യ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ (44 പ​ന്തി​ൽ 13) പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ലൂ​ന്നി റി​ച്ച​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. 40ാം ഓ​വ​റി​ലാ​ണ് അ​മ​ൻ​ജോ​ത് പു​റ​ത്താ​വു​ന്ന​ത്. സ്കോ​ർ ഏ​ഴി​ന് 153. റി​ച്ച-​സ്നേ​ഹ് റാ​ണ എ​ട്ടാം വി​ക്ക​റ്റ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് ന​ട​ത്തി​യ ത​ക​ർ​പ്പ​ന​ടി​ക​ളി​ൽ 200ഉം ​ക​ട​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ മു​ന്നോ​ട്ട്.

    24 പ​ന്തി​ൽ 33 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച് 49ാം ഓ​വ​റി​ലാ​ണ് സ്നേ​ഹ് മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്. അ​വ​സാ​ന ഓ​വ​റി​ലെ നാ​ലാം പ​ന്തി​ൽ വ്യ​ക്തി​ഗ​ത സ്കോ​ർ 94ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ ന​ഡി​ൻ ഡി ​ക്ലെ​ർ​ക്കി​നെ സി​ക്സ​റി​ന് പ​റ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച റി​ച്ച​ക്ക് പി​ഴ​ച്ചു. ക്ലോ ​ട്ര​യോ​ണി​ന് ക്യാ​ച്ച്. അ​ടു​ത്ത പ​ന്തി​ൽ ശ്രീ ​ച​ര​ണി​യും (0) ഇ​ന്ത്യ​യും പു​റ​ത്താ​യി. ട്ര​യോ​ൺ മൂ​ന്നും ഡി ​ക്ലെ​ർ​ക്കും മാ​രി​സാ​ൻ കാ​പ്പും നോ​ൻ​കു​ലു​ലെ​ക്കോ മ്ലാ​ബ​യും ര​ണ്ട് വീ​ത​വും വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി.

    News Summary - Women's World Cup: South Africa set target of 252 against India; Richa Ghosh hits 94 off 77 balls
