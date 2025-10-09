Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 7:04 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 7:04 AM IST

    വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പ്: മു​ന്നി​ലെ​ത്താ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ​രീ​ക്ഷ

    Indian captain HarmanPreet Kaur during training
    ഇ​ന്ത്യ​ൻ നാ​യി​ക ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നി​ടെ

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം: വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ. ആ​ദ്യ ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ യ​ഥാ​ക്ര​മം ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ​യും പാ​കി​സ്താ​നെ​യും തോ​ൽ​പി​ച്ച ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​നും സം​ഘ​ത്തി​നും ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ പ​രീ​ക്ഷ ജ​യി​ക്കാ​നാ​യാ​ൽ പോ​യ​ന്റ് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ക​യ​റാം. ഇ​ന്ത്യ​യെ​പ്പോ​ലെ നാ​ല് പോ​യ​ന്റു​ള്ള ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് റ​ൺ​റേ​റ്റി​ന്റെ നേ​രി​യ ബ​ല​ത്തി​ലാ​ണ് മു​ന്നി​ൽ നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രോ​ട് ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി​യോ​ട തു​ട​ങ്ങി​യ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ വീ​ഴ്ത്തി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം വീ​ണ്ടെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ർ വ​ലി​യ സ്കോ​റു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​തെ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യെ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഏ​ക ത​ല​വേ​ദ​ന. ഓ​പ​ണ​റും ഐ.​സി.​സി റാ​ങ്കി​ങ്ങി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​രി​യു​മാ​യ സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന​യും ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​നും ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സും ഇ​നി​യും ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. മ​റ്റൊ​രു ഓ​പ​ണ​ർ പ്ര​തി​ക റാ​വ​ലും ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ളു​മാ​ണ് അ​ൽ​പ്പ​മെ​ങ്കി​ലും വി​ശ്വാ​സം കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സ്പി​ൻ ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ​യും സ്നേ​ഹ് റാ​ണ​യും ര​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി. ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​വും ഒ​രു വി​ക്ക​റ്റും നേ​ടി​യ പേ​സ് ബൗ​ളി​ങ് ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​റി​ന് പ​രി​ക്ക് കാ​ര​ണം പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യി ക​ളി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. അ​മ​ൻ​ജോ​ത് തി​രി​ച്ചെ​ത്തു​ന്ന പ​ക്ഷം സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റ് പേ​സ​റാ​യ രേ​ണു​ക സി​ങ് ഠാ​കു​ർ പ്ലേ​യി​ങ് ഇ​ല​വ​നി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​വും. മ​റ്റൊ​രു പേ​സ​ർ ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡും സ്പി​ന്ന​ർ ശ്രീ ​ച​ര​ണി​യും ഫോ​മി​ലു​ള്ള​ത് ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ ക​രു​ത്താ​ണ്.

    ആ​ദ്യ ക​ളി​യി​ൽ വെ​റും 69 റ​ൺ​സി​ന് പു​റ​ത്താ​യി ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നോ​ട് 10 വി​ക്ക​റ്റ് തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കാ​ർ. ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ​തി​രെ ഓ​പ​ണ​ർ ത​സ്മി​ൻ ബ്രി​റ്റ്സ് ഉ​ജ്ജ്വ​ല സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി വി​ജ​യ ശി​ൽ​പി​യാ​യി. സ്പി​ന്ന​ർ നോ​ൻ​കു​ലു​ലെ​ക്കോ മ്ലാ​ബ​യു​ടെ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് പ്ര​ക​ട​ന​വും സു​നെ ലൂ​സ് പു​റ​ത്താ​വാ​തെ നേ​ടി​യ 83 റ​ൺ​സും ടീ​മി​നെ തു​ണ​ച്ചു.

    ടീ​മു​ക​ൾ ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തീ​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ഉ​മാ ഛേത്രി, ​രേ​ണു​ക സി​ങ് ഠാ​കു​ർ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ശ്രീ​ച​ര​ണി, രാ​ധ യാ​ദ​വ്, അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ, കെ. ​അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക: ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​യ​ബോം​ഗ ഖാ​ക്ക, ക്ലോ ​ട്രി​യോ​ൺ, ന​ദീ​ൻ ഡി ​ക്ലെ​ർ​ക്ക്, മ​രി​സാ​ൻ കാ​പ്പ്, ത​സ്മി​ൻ ബ്രി​റ്റ്സ്, സി​നാ​ലോ ജ​ഫ്ത, നോ​ൻ​കു​ലു​ലെ​ക്കോ മ്ലാ​ബ, ആ​നെ​റി ഡെ​ർ​ക്‌​സെ​ൻ, അ​നെ​കെ ബോ​ഷ്, മ​സ​ബ​ത ക്ലാ​സ്, സു​നെ ലൂ​സ്, ക​രാ​ബോ മെ​സോ, തു​മി സെ​ഖു​ഖു​നേ, നോ​ന്ദു​മി​സോ ഷം​ഗ​സേ.

