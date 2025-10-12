Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightവനിത ലോകകപ്പ്;...
    Cricket
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 6:36 AM IST

    വനിത ലോകകപ്പ്; ഇ​ന്ത്യ-​ഓ​സീ​സ് പോ​ര് ഇ​ന്ന്

    text_fields
    bookmark_border
    വനിത ലോകകപ്പ്; ഇ​ന്ത്യ-​ഓ​സീ​സ് പോ​ര് ഇ​ന്ന്
    cancel

    വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം: വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഇ​ന്ന് ക​ടു​ത്ത പ​രീ​ക്ഷ​ണം. നി​ല​വി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യെ ആ​ണ് ആ​തി​ഥേ​യ​ർ​ക്ക് എ.​സി.​എ-​വി.​ഡി.​സി.​എ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നേ​രി​ടേ​ണ്ട​ത്. ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​യം നേ​ടി​യ ഇ​ന്ത്യ മൂ​ന്നാം ക​ളി​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യോ​ട് തോ​റ്റി​രു​ന്നു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ മൂ​ന്നു ക​ളി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടു വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു മ​ത്സ​രം ഫ​ല​മി​ല്ലാ​തെ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു.

    ഓ​സീ​സി​നെ​തി​രെ ഇ​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ താ​രം സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന​യു​ടെ ഫോം ​ആ​യി​രി​ക്കും ഇ​ന്ത്യ ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന ഘ​ട​കം. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പു​വ​രെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ഫോ​മി​ലോ​യി​രു​ന്ന ഇ​ടം​കൈ​യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ പ​ക്ഷേ ഇ​തു​വ​രെ തി​ള​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ല. ലോ​ക​ക​പ്പി​ന് മു​മ്പു​ള്ള 14 ഇ​ന്നി​ങ്സു​ക​ളി​ൽ 66 റ​ൺ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ 928 റ​ൺ​സ​ടി​ച്ച സ്മൃ​തി ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ മൂ​ന്നു ക​ളി​ക​ളി​ൽ 18 റ​ൺ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ 54 റ​ൺ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് സ്കോ​ർ ചെ​യ്ത​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, ഓ​സീ​സി​നെ​തി​രെ സ്മൃ​തി​യു​ടെ റെ​ക്കോ​ഡ് മി​ക​ച്ച​താ​ണെ​ന്ന​ത് ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് പ്ര​തീ​ക്ഷ പ​ക​രു​ന്ന കാ​ര്യ​മാ​ണ്. 48.21 റ​ൺ ശ​രാ​ശ​രി​യി​ൽ നാ​ലു സെ​ഞ്ച്വ​റി​യ​ട​ക്കം 916 റ​ൺ​സു​ണ്ട് ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ താ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ. സ്മൃ​തി​ക്കൊ​പ്പം നാ​യി​ക ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റി​​ന്റെ​യും ജ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ്വ​സി​ന്റെ​യും ബാ​റ്റി​ലേ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ പ്ര​ത്യാ​ശ​യോ​ടെ നോ​ക്കു​ന്നു.

    ആ​റാം ബൗ​ള​റെ ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ക്ക​ണോ എ​ന്ന​തും ഇ​ന്ത്യ​യെ കു​ഴ​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ക​ളി​യി​ൽ ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​ക്കെ​തി​രെ ന​ഡൈ​ൻ ഡി ​ക്ല​ർ​ക്കി​ന്റെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ തോ​റ്റ​പ്പോ​ൾ ആ​റാം ബൗ​ള​റി​ല്ലാ​ത്ത​തി​ന്റെ ദൗ​ർ​ബ​ല്യം പ്ര​ക​ട​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​ലീ​സ ഹീ​ലി, ആ​ഷ് ലീ​ഗ് ഗാ​ർ​ഡ്ന​ർ, ബെ​ത്ത് മൂ​ണി, എ​ല്ലി​സ് പെ​റി തു​ട​ങ്ങി​യ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​ർ​മാ​ര​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് ഒ​സീ​സ് നി​ര​യെ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഒ​രു ബാ​റ്റ​റെ ത്യ​ജി​ച്ച് ആ​റാം ബൗ​ള​റെ ക​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്ന കാ​ര്യം ടീം ​ആ​ലോ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ടീം-​ഇ​ന്ത്യ: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ദി​യോ​ൾ, ​ജ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ്വ​സ്, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ഉ​മ ഛേത്രി, ​രേ​ണു​ക ഠാ​കൂ​ർ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ശ്രീ ​ച​ര​ണി, രാ​ധ യാ​ദ​വ്, അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ, അ​രു​ദ്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്.

    ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ: അ​ലീ​സ ഹീ​ലി (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), ഡാ​ർ​സി ബ്രൗ​ൺ, ആ​ഷ് ലീ​ഗ് ഗാ​ർ​ഡ്ന​ർ, കിം ​ഗാ​ർ​ത്ത്, ഹീ​ത​ർ ഗ്ര​ഹാം, അ​ലാ​ന കി​ങ്, ഫോ​ബെ ലീ​ച്ഫീ​ൽ​ഡ്, ത​ഹ​ലി​യ മ​ഗ്രാ​ത്ത്, സോ​ഫി മോ​ലി​ന്യൂ, ബെ​ത്ത് മൂ​ണി, എ​ല്ലി​സ് പെ​റി, മേ​ഗ​ൻ സ്ക​ട്ട്, അ​ന്ന​ബേ​ൽ സ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡ്, ജോ​ർ​ജി​യ വോ​ൾ, ജോ​ർ​ജി​യ വെ​യ​ർ​ഹാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsnewsindia-australiaCricket NewsWomen's World CupLatest News
    News Summary - Women's World Cup India-Australia match
    Similar News
    Next Story
    X