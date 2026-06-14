Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightവ​നി​ത ട്വ​ന്റി20...
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Jun 2026 6:50 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jun 2026 6:50 AM IST

    വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ Vs പാ​കി​സ്താ​ൻ

    text_fields
    bookmark_border
    വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്; ഇ​ന്ന് ഇ​ന്ത്യ Vs പാ​കി​സ്താ​ൻ
    cancel
    camera_alt

    ഇ​ന്ത്യ, പാ​കി​സ്താ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ന്മാ​രാ​യ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും ഫാ​ത്തി​മ സ​ന​യും (ഫ​യ​ൽ)

    ബി​ർ​മി​ങ്ഹാം (ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്): വ​നി​ത ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ക​ന്നി​ക്കി​രീ​ടം തേ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ആ​ദ്യ അ​ങ്കം. ഗ്രൂ​പ് ഒ​ന്നി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​യ​ൽ​ക്കാ​രാ​യ പാ​കി​സ്താ​നാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഏ​ക​ദി​ന കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ​തി​ന്റെ ആ​വേ​ശം കെ​ട്ട​ട​ങ്ങും മു​മ്പാ​ണ് ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും സം​ഘ​വും കു​ട്ടി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ വി​ശ്വ​മേ​ള​ക്കി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ട്ട് ത​വ​ണ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് ക​ളി​ച്ച ഇ​ന്ത്യ 2020ൽ ​റ​ണ്ണ​റ​പ്പാ​യ​താ​ണ് ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ 1-4നും ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ൽ 1-2നും ​പ​ര​മ്പ​ര​ക​ൾ അ​ടി​യ​റ​വെ​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ ലോ​ക​ക​പ്പി​നി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. സ​ന്നാ​ഹ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നെ തോ​ൽ​പി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രോ​ട് പ​രാ​ജ​യം രു​ചി​ച്ചു. സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന-​ഷ​ഫാ​ലി വ​ർ​മ ഓ​പ​ണി​ങ് ജോ​ടി‍യി​ലും പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തു​ന്ന ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹ​ർ​മ​ൻ, ഭാ​ര​തി ഫു​ൾ​മാ​ലി, റി​ച്ച ഘോ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന ബാ​റ്റി​ങ് പ്ര​തീ​ക്ഷ. പ​രി​ക്കു​കാ​ര​ണം പേ​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​റും ക​ശ്വീ ഗൗ​ത​വു​മി​ല്ലാ​ത്ത​ത് ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി‍യാ​ണ്.

    ഫാ​ത്തി​മ സ​ന​യാ​ണ് പാ​ക് സം​ഘ​ത്തെ ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ പാ​കി​സ്താ​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് വ​ൻ മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ണ്ട്. 16ൽ 13 ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sportsCricketerWomen's Twenty20India vs Pakistan matchWomen's Twenty20 World Cup
    News Summary - Women's Twenty20 World Cup; India vs Pakistan today
    Similar News
    Next Story
    X