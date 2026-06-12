ആദ്യ പോരാട്ടം ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനോട്; കന്നി ടി20 കിരീടം തേടി ഹർമൻപ്രീതും സംഘവും, വനിതാ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കം

ആദ്യ പോരാട്ടം ചിരവൈരികളായ പാകിസ്താനോട്; കന്നി ടി20 കിരീടം തേടി ഹർമൻപ്രീതും സംഘവും, വനിതാ ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് തുടക്കംtext_fields
ലണ്ടൻ: ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബാൾ ആവേശത്തിനിടയിലും ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്ക് ഉത്സവകാലം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ഐ.സി.സി വനിതാ ടി20 ലോകകപ്പിന് ഇന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കൊടിയേറുന്നു. ജൂൺ 12 മുതൽ ജൂലൈ 5 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ കിരീടത്തിനായി 12 ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. മലയാളി ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കായികപ്രേമികൾ ഏറെ ആവേശത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ജൂൺ 14-ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യ-പാകിസ്താൻ ഹൈവാല്യൂ പോരാട്ടത്തിനാണ്. 2025-ൽ തങ്ങളുടെ കന്നി ഏകദിന ലോകകപ്പ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയ ഹർമൻപ്രീത് കൗറും സംഘവും കരിയറിലെ ആദ്യ ടി20 ലോകകപ്പ് കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തവണ പാകിസ്താനെതിരെ തങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് കാമ്പെയ്ൻ ആരംഭിക്കുന്നത്. 2020-ൽ ഇന്ത്യ ഫൈനലിൽ എത്തിയെങ്കിലും കിരീടം നേടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
ആറ് ടീമുകൾ വീതമുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായാണ് ഇത്തവണ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എയിൽ നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ഓസ്ട്രേലിയ, പാകിസ്താൻ, ബംഗ്ലാദേശ്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവർക്കൊപ്പം കന്നി ലോകകപ്പിനെത്തുന്ന നെതർലാൻഡ്സും അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. പാകിസ്താനെതിരായ ആദ്യ മത്സരത്തിന് ശേഷം ജൂൺ 17-ന് നെതർലാൻഡ്സിനെയും, 21-ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെയും, 25-ന് ബംഗ്ലാദേശിനെയും ഇന്ത്യ നേരിടും. ജൂൺ 28-ന് ശക്തരായ ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ഗ്രൂപ്പ് മത്സരം. ഗ്രൂപ്പ് ബിയിൽ ഇംഗ്ലണ്ട്, അയർലൻഡ്, ന്യൂസിലൻഡ്, സ്കോട്ലൻഡ്, ശ്രീലങ്ക, വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് എന്നീ ടീമുകളാണ് മാറ്റുരയ്ക്കുന്നത്. ആറ് ലോകകിരീടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയ തന്നെയാണ് ഇത്തവണയും ടൂർണമെന്റിലെ കരുത്തർ.
ടൂർണമെന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിൽ ഇന്ന് ആതിഥേയരായ ഇംഗ്ലണ്ട് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. ബിർമിങ്ഹാമിലെ എഡ്ജ്ബാസ്റ്റൺ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമയം രാത്രി 11.00 മണിക്കാണ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നത്. ടോസ് രാത്രി 10.30-ന് നടക്കും. സ്വന്തം മണ്ണിൽ കളിക്കുന്നതിന്റെ ആനുകൂല്യം ഇംഗ്ലണ്ടിനുണ്ടെങ്കിലും ക്യാപ്റ്റൻ ചമരി അത്തപ്പത്തുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ശ്രീലങ്ക കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. ഒടുവിൽ കളിച്ച ടി20 മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യയെ 5 റൺസിന് തോൽപ്പിച്ച ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. എന്നാൽ ബംഗ്ലാദേശിനെതിരെ ക്ലീൻ സ്വീപ്പ് വിജയം നേടിയാണ് ശ്രീലങ്കയുടെ വരവ്. ഇരുടീമുകളും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടിയ 14 മത്സരങ്ങളിൽ 12 എണ്ണത്തിലും ഇംഗ്ലണ്ടാണ് വിജയിച്ചത്.
എഡ്ജ്ബാസ്റ്റണിലെ പിച്ച് പേസ് ബൗളർമാർക്ക് അനുകൂലമായ സ്വിങ് നൽകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കിലും മത്സരം പുരോഗമിക്കുന്നതോടെ സ്പിന്നർമാർക്കും ബാറ്റ്സ്മാന്മാർക്കും പിച്ച് തുണയാകും. മത്സരസമയത്ത് ബിർമിങ്ഹാമിൽ പൊതുവെ തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനമെങ്കിലും മത്സരത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രദേശത്ത് മഴ പെയ്യാൻ നേരിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികൾക്കായി ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയ സംപ്രേഷണം സ്റ്റാർ സ്പോർട്സ് ചാനലുകളിലും ഡിജിറ്റൽ സ്ട്രീമിങ് ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ലഭ്യമായിരിക്കും.
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