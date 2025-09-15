വനിത ഏകദിനം: ഇന്ത്യക്കെതിരെ ആസ്ട്രേലിയക്ക് ജയംtext_fields
മുല്ലൻപുർ (പഞ്ചാബ്): വനിത ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയയോട് കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി ഇന്ത്യ. എട്ട് വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ആസ്ട്രേലിയയുടെ ജയം. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആതിഥേയർ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ഏഴ് വിക്കറ്റിന് 281 റൺസെടുത്തു. ആസ്ട്രേലിയ 44.1 ഓവറിൽ രണ്ട് വിക്കറ്റിന് ലക്ഷ്യം കണ്ടു.
ഓപണർ ഫീബ് ലിച്ച്ഫീൽഡ് (88), ബെത്ത് മൂണി (77 നോട്ടൗട്ട്), അന്നബെൽ സതർലൻഡ് (54 നോട്ടൗട്ട്) എന്നിവരാണ് സന്ദർശകർക്ക് അനായാസ ജയം സമ്മാനിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ ബാറ്റർമാരിൽ ഓപണർമാരായ പ്രതിക റാവൽ (64), സ്മൃതി മന്ദാന (58) എന്നിവരും ഹർലീൻ ഡിയോളും (54) അർധ ശതകങ്ങൾ നേടി. ജയത്തോടെ മൂന്ന് മത്സര പരമ്പരയിൽ ആസ്ട്രേലിയ മുന്നിലെത്തി. സെപ്റ്റംബർ 17ന് മുല്ലൻപുരിലും 20ന് ന്യൂഡൽഹിയിലുമാണ് ബാക്കി കളികൾ.
