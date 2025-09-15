Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    date_range 15 Sept 2025 2:01 PM IST
    date_range 15 Sept 2025 2:01 PM IST

    വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​നം: ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്ക് ജ​യം

    വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​നം: ഇ​ന്ത്യ​ക്കെ​തി​രെ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്ക് ജ​യം
    മു​ല്ല​ൻ​പു​ർ (പ​ഞ്ചാ​ബ്): വ​നി​ത ഏ​ക​ദി​ന പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യോ​ട് ക​ന​ത്ത തോ​ൽ​വി ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി ഇ​ന്ത്യ. എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി​രു​ന്നു ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​യു​ടെ ജ​യം. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ആ​തി​ഥേ​യ​ർ നി​ശ്ചി​ത 50 ഓ​വ​റി​ൽ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 281 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു. ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ 44.1 ഓ​വ​റി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ല​ക്ഷ്യം ക​ണ്ടു.

    ഓ​പ​ണ​ർ ഫീ​ബ് ലി​ച്ച്ഫീ​ൽ​ഡ് (88), ബെ​ത്ത് മൂ​ണി (77 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്), അ​ന്ന​ബെ​ൽ സ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ് (54 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് അ​നാ​യാ​സ ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രി​ൽ ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​രാ​യ പ്ര​തി​ക റാ​വ​ൽ (64), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന (58) എ​ന്നി​വ​രും ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ളും (54) അ​ർ​ധ ശ​ത​ക​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. ജ​യ​ത്തോ​ടെ മൂ​ന്ന് മ​ത്സ​ര പ​ര​മ്പ​ര​യി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ മു​ന്നി​ലെ​ത്തി. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​മു​ല്ല​ൻ​പു​രി​ലും 20ന് ​ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലു​മാ​ണ് ബാ​ക്കി ക​ളി​ക​ൾ.

