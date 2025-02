കുരങ്ങുകൾ പോലും ഇങ്ങനെ കഴിക്കില്ല...; പാകിസ്താൻ താരങ്ങളുടെ ഭക്ഷണരീതിയെ വിമർശിച്ച് വാസീം അക്രം

Wasim Akram-"Aaj match ke daoraan bowlers ke liye banana's ki 2 trays aayi. Mein kaha ennay kele te baandar nahi khaande" 🤣🤣Human evolution is from Monkey @wasimakramlive Pakistan Cricket Going In that Direction Only 😂#ChampionsTrophy2025 #INDvsPAK pic.twitter.com/PKcEzdkJaN