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    സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് ഇനി പഴങ്കഥ; ഏകദിനത്തിൽ 15,000 റൺസ് തികച്ച് കിങ് കോഹ്‌ലി

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    സച്ചിനെ പിന്നിലാക്കിയത് റെക്കോഡ് വേഗതയിൽ
    Virat Kohli celebrating after completing 15,000 runs in ODI cricket at Greenfield Stadium
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    തിരുവനന്തപുരം: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിൽ മറ്റൊരു ചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യൻ റൺമെഷീൻ വിരാട് കോഹ്‌ലി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ 15,000 റൺസ് തികയ്ക്കുന്ന ലോകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ബാറ്റ്‌സ്മാനായി കോഹ്‌ലി മാറിയിരിക്കുന്നു. കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെയുള്ള ആദ്യ ഏകദിനത്തിലാണ് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കോഹ്‌ലിയുടെ പുതിയ റെക്കോഡ് നേട്ടം. ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസവും തന്റെ എക്കാലത്തെയും വലിയ ആരാധനാപാത്രവുമായ സച്ചിൻ ടെുൽക്കറുടെ റെക്കോഡാണ് കോഹ്‌ലി തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്. സച്ചിനേക്കാൾ 74 ഇന്നിങ്‌സുകൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയാണ് കോഹ്‌ലി ഈ ചരിത്രനേട്ടത്തിൽ സ്വന്തം പേരെഴുതിച്ചേർത്തത്.

    ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ ഇതിനുമുമ്പ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ മാത്രമാണ് 15,000 റൺസ് ക്ലബിൽ ഇടംനേടിയിട്ടുള്ള ഏക താരം. 2007-ൽ തന്റെ 377-ാം ഇന്നിങ്‌സിലാണ് സച്ചിൻ ഈ നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടതെങ്കിൽ, കോഹ്‌ലി വെറും 303 ഇന്നിങ്‌സുകളിൽ നിന്ന് ഈ നേട്ടത്തിലെത്തി. നേരത്തെ 13,000 റൺസ് പിന്നിട്ടപ്പോഴും സച്ചിന്റെ റെക്കോർഡ് കോഹ്‌ലി തകർത്തിരുന്നു.

    റെക്കോഡ് തകർക്കാൻ വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരെയുള്ള മത്സരത്തിൽ 59 റൺസ് കൂടി വേണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോഹ്‌ലി ക്രീസിലിറങ്ങിയത്. കാര്യവട്ടത്തെ കാണികളുടെ ആവേശത്തിനിടയിൽ വെറും 46 പന്തുകൾ നേരിട്ടാണ് അദ്ദേഹം 59 റൺസെന്ന ലക്ഷ്യം തൊട്ടത്. വെസ്റ്റിൻഡീസ് ബൗളർ അൽസാരി ജോസഫിനെതിരെ ബാക്ക്-ടു-ബാക്ക് ബൗണ്ടറികളും കൂറ്റൻ സിക്സറും പറത്തിയാണ് കോഹ്‌ലി തന്റെ അർദ്ധശതകവും (40 പന്തിൽ) പിന്നാലെ 15,000 റൺസും പൂർത്തിയാക്കിയത്.

    മൈതാനത്ത് ചരിത്രനേട്ടം കുറിച്ച ഉടൻ കോഹ്‌ലി തന്റെ ഇന്നിങ്‌സ് ആരാധകരെയും സഹതാരങ്ങളെയും സാക്ഷിയാക്കി ആഘോഷിച്ചു. ഇരുകൈകളും ഉയർത്തി തന്റെ ആരാധനാപാത്രമായ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കറോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ച കോഹ്‌ലി, തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റേഡിയത്തിലെ എഴുന്നേറ്റുനിന്ന് കയ്യടിച്ച ആയിരക്കണക്കിന് ആരാധകരെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്തു.

    രോഹിത് ശർമ്മയും ശുഭ്മാൻ ഗില്ലും ചേർന്ന് ഇന്ത്യക്ക് ഭേദപ്പെട്ട തുടക്കം നൽകിയ ശേഷമാണ് കോഹ്‌ലി ക്രീസിലെത്തിയത്. രോഹിത് ശർമ്മ 32 റൺസിന് പുറത്തായപ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡ് മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള ചുമതല കോഹ്‌ലി ഏറ്റെടുത്തു. തുടക്കം മുതൽ തന്നെ വെസ്റ്റിൻഡീസ് ബൗളിങ് ആക്രമണത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്ന ബാറ്റിങ് ശൈലിയാണ് കോഹ്‌ലി പുറത്തെടുത്തത്. ഗില്ലിനൊപ്പം ചേർന്ന് ഇന്ത്യൻ റൺവേട്ടയ്ക്ക് വേഗത കൂട്ടി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിൽ വെസ്റ്റിൻഡീസ് എന്നും കോഹ്‌ലിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എതിരാളികളിൽ ഒന്നാണ്. വിൻഡീസിനെതിരെ മികച്ച റെക്കോർഡുള്ള കോഹ്‌ലി, ഈ മത്സരത്തിലൂടെ തനിക്കെതിരെയുള്ള കരീബിയൻ ടീമിന്റെ വെല്ലുവിളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദിന ചരിത്രത്തിൽ ആകെ 18,426 റൺസ് നേടിയ സച്ചിൻ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ കോഹ്‌ലിക്ക് മുന്നിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 15000 റൺമല താണ്ടിയ താരം ഇനി വിരാട് കോഹ്‌ലിയാണ്.

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    News Summary - Virat Kohli Breaks Sachin Tendulkar’s Record to Complete 15,000 ODI Runs
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