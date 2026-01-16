Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 11:00 PM IST

    വിജയ് ഹസാരെ: സൗരാഷ്ട്ര Vs വിദർഭ ഫൈനൽ

    വിജയ് ഹസാരെ: സൗരാഷ്ട്ര Vs വിദർഭ ഫൈനൽ
    സൗരാഷ്ട്ര- പഞ്ചാബ് മത്സരത്തിൽനിന്ന്

    Listen to this Article

    മും​ബൈ: വി​ജ​യ് ഹ​സാ​രെ ട്രോ​ഫി ഫൈ​ന​ലി​ൽ സൗ​രാ​ഷ്ട്ര​യും വി​ദ​ർ​ഭ​യും മു​ഖാ​മു​ഖം. ര​ണ്ടാം സെ​മി​യി​ൽ പ​ഞ്ചാ​ബ് ഉ​യ​ർ​ത്തി​യ 292 റ​ൺ​സ് വി​ജ​യ ല​ക്ഷ്യം അ​നാ​യാ​സം മ​റി​ക​ട​ന്നാ​ണ് സൗ​രാ​ഷ്ട്ര കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു പ​ടി അ​ക​ലെ​യെ​ത്തി​യ​ത്. അ​ത്യു​ജ്ജ്വ​ല ഇ​ന്നി​ങ്സു​മാ​യി ക​ളം​നി​റ​ഞ്ഞ വി​ശ്വ​രാ​ജ് ജ​ഡേ​ജ​യാ​ണ് സൗ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്ക് ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റ് വി​ജ​യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. 127 പ​ന്തി​ൽ 165 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു താ​ര​ത്തി​ന്റെ സ​മ്പാ​ദ്യം.

    അ​ൻ​മോ​ൽ​പ്രീ​ത് സി​ങ് സെ​ഞ്ച്വ​റി അ​ടി​ച്ചും (100 റ​ൺ​സ്) ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പ്ര​ഭ്സിം​റാ​ൻ സി​ങ് 87 റ​ൺ എ​ടു​ത്തും ന​ൽ​കി​യ മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്ക​വു​മാ​യി പ​ഞ്ചാ​ബ് 50 ഓ​വ​റി​ൽ 291 റ​ൺ​സ് അ​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും സൗ​രാ​ഷ്ട്ര ഓ​പ​ണ​ർ​മാ​ർ വി​ജ​യ​മു​റ​പ്പി​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​വു​മാ​യി ഫൈ​ന​ൽ ടി​ക്ക​റ്റ് നേ​ര​ത്തെ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. മ​ങ്കാ​ദും അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി (52*) കു​റി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം നി​ല​വി​ലെ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ ക​ർ​ണാ​ട​ക​യെ ത​ക​ർ​ത്ത് വി​ദ​ർ​ഭ കി​രീ​ട​പ്പോ​രി​ലേ​ക്ക് ടി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു. വി​ദ​ർ​ഭ​ക്കി​ത് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ര​ണ്ടാം ഫൈ​ന​ലാ​ണ്.

