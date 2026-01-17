Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    17 Jan 2026 10:04 PM IST
    Updated On
    17 Jan 2026 10:04 PM IST

    മും​ബൈ​യി​ൽ യു.​പി ജ​യം

    മും​ബൈ​യി​ൽ യു.​പി ജ​യം
    ന​വി മും​ബൈ: വ​നി​ത പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​നെ 22 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ച് യു.​പി വാ​രി​യേ​ഴ്സ്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത യു.​പി 20 ഓ​വ​റി​ൽ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് 187 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ എ​തി​രാ​ളി​ക​ളു​ടെ മ​റു​പ​ടി നി​ശ്ചി​ത ഓ​വ​റി​ൽ ആ​റി​ന് 165ൽ ​അ​വ​സാ​നി​ച്ചു. ഓ​പ​ണ​റും നാ​യി​ക​യു​മാ​യ മെ​ഗ് ലാ​നി​ങ്ങി​ന്റെ​യും (45 പ​ന്തി​ൽ 70) ഫീ​ബ് ലി​ച്ച്ഫീ​ൽ​ഡി​ന്റെ​യും (37 പ​ന്തി​ൽ 61) അ​ർ​ധ​ശ​ത​ക​ങ്ങ​ളാ​ണ് വാ​രി​യേ​ഴ്സി​ന് പൊ​രു​താ​വു​ന്ന സ്കോ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    മും​ബൈ​ക്കാ​യി അ​മേ​ലി​യ കെ​ർ മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്തു. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ സം​ഘം തു​ട​ക്ക​ത്തി​ലേ പ​ത​റി. ഓ​പ​ണ​റാ​യെ​ത്തി​യ മ​ല​യാ​ളി താ​രം സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​ൻ ആ​റ് പ​ന്തി​ൽ 10 റ​ൺ​സ് നേ​ടി മൂ​ന്നാം ഓ​വ​റി​ൽ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ത​ക​ർ​ച്ച​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റാ​ൻ ടീ​മി​നാ​യി​ല്ല. 18 റ​ൺ​സാ​യി​രു​ന്നു ഹ​ർ​മ​ന്റെ സം​ഭാ​വ​ന. അ​മേ​ലി​യ​യും (28 പ​ന്തി​ൽ 49 നോ​ട്ടൗ​ട്ട്) അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​റും (24 പ​ന്തി​ൽ 41) ന​ട​ത്തി​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് 150 ക​ട​ത്തി​യ​ത്.

    TAGS:mumbai indiansWomens Premier LeagueUP Warriors
