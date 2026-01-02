Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightഅണ്ടർ 15 ഏകദിന...
    Cricket
    Posted On
    date_range 2 Jan 2026 11:29 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Jan 2026 11:29 PM IST

    അണ്ടർ 15 ഏകദിന ടൂർണമെന്റ്: മുംബൈയെ തകർത്ത് കേരള പെൺകുട്ടികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    അണ്ടർ 15 ഏകദിന ടൂർണമെന്റ്: മുംബൈയെ തകർത്ത് കേരള പെൺകുട്ടികൾ
    cancel
    camera_alt

    അ​ണ്ട​ർ 15 കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീം

    Listen to this Article

    ഇ​ന്ദോ​ർ: പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ അ​ണ്ട​ർ 15 ഏ​ക​ദി​ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വി​ജ​യ​ത്തു​ട​ക്കം. ക​രു​ത്ത​രാ​യ മും​ബൈ​യെ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് കേ​ര​ളം തോ​ൽ​പി​ച്ച​ത്. 35 ഓ​വ​ർ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത മും​ബൈ 119 റ​ൺ​സി​ന് ഓ​ൾ ഔ​ട്ടാ​യി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ന് ഇ​റ​ങ്ങി​യ കേ​ര​ളം 27.4 ഓ​വ​റി​ൽ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മും​ബൈ​ക്ക് ര​ണ്ടാം ഓ​വ​റി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ദ്യ വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​മാ​യി. അ​ഞ്ച് റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത വേ​ദി​ക നി​കാ​മി​നെ ജൊ​ഹീ​ന ജി​ക്കു​പാ​ൽ റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട‍ർ​ന്ന് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ റി​യ ഥാ​ക്കൂ​റും സൊ​നാ​ക്ഷി സോ​ള​ങ്കി​യും ചേ​ർ​ന്ന് 37 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ‍ർ​ത്തു. സൊ​നാ​ക്ഷി 25ഉം ​റി​യ 18ഉം ​റ​ൺ​സെ​ടു​ത്തു.

    എ​ന്നാ​ൽ ഇ​രു​വ​രും അ​ടു​ത്ത​ടു​ത്ത ഓ​വ​റു​ക​ളി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​തോ​ടെ മും​ബൈ​യു​ടെ ബാ​റ്റി​ങ് ത​ക‍ർ​ച്ച​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. തു​ട‍ർ​ന്നെ​ത്തി​യ​വ​രി​ൽ 26 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത മു​ദ്ര മാ​ത്ര​മാ​ണ് പി​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി വൈ​ഗ അ​ഖി​ലേ​ഷും ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​യും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​തം വീ​ഴ്ത്തി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന് വൈ​ഗ അ​ഖി​ലേ​ഷും ഇ​വാ​ന ഷാ​നി​യും ചേ​ർ​ന്ന് മി​ക​ച്ച തു​ട​ക്കം ന​ൽ​കി. ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് 55 റ​ൺ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​വാ​ന 33 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത് പു​റ​ത്താ​യി. തു​ട​ർ​ന്നെ​ത്തി​യ ആ​ര്യ​ന​ന്ദ​യും വൈ​ഗ​യും ചേ​ർ​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ന് അ​നാ​യാ​സ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. വി​ജ​യ​ത്തി​ന് പ​ത്ത് റ​ൺ​സ​ക​ലെ 49 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത വൈ​ഗ പു​റ​ത്താ​യി. ആ​ര്യ​ന​ന്ദ 34 റ​ൺ​സു​മാ​യി പു​റ​ത്താ​കാ​തെ നി​ന്നു. കേ​ര​ളം 28ാം ഓ​വ​റി​ൽ ല​ക്ഷ്യ​ത്തി​ലെ​ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:KCAKerala cricket teamCricket NewsMumbai Cricket team
    News Summary - Under-15 cricket: Kerala girls crush Mumbai
    Similar News
    Next Story
    X