Madhyamam
    12 Oct 2025 12:02 AM IST
    12 Oct 2025 12:02 AM IST

    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത: ഒ​മാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സി​ൽ

    സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​നെ നേ​രി​ടും
    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത: ഒ​മാ​ൻ സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്സി​ൽ
     പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​ക്കെ​തി​രെ വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബാ​റ്റ​ർ​മാ​രും ബൗ​ള​ർ​മാ​രും നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ​തോ​ടെ ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ് യോ​ഗ്യ​ത റൗ​ണ്ടി​ല്‍ സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സി​ൽ ക​ട​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ. ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​യെ 52 റ​ണ്‍സി​നാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ദ്യം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്ത ഒ​മാ​ൻ എ​ട്ട് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 138 റ​ണ്‍സി​ന്റെ വി​ജ​യ​ല​ക്ഷ്യ​മു​യ​ർ​ത്തി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​യെ 16.4 ഓ​വ​റി​ൽ 86 റ​ൺ​സി​ന് എ​റി​ഞ്ഞി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    24 പ​ന്തി​ല്‍ 48 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത വി​നാ​യ​സ​ക് ശു​ക്ല​യു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ ബാ​റ്റി​ങ്ങും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ന​ദീ​മി​ന്റെ (26 പ​ന്തി​ല്‍ 28 റ​ണ്‍സ്) മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന് മി​ക​ച്ച സ്കോ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. കാ​ബു​വ മൊ​റി​യ പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​ക്ക് വേ​ണ്ടി ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ഴ്ത്തി. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​യെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ല്‍ വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ഴ്ത്തി ഒ​മാ​ൻ പി​ടി​മു​റു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. നാ​ല് ഓ​വ​റി​ല്‍ 15 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ ശ​കീ​ല്‍ അ​ഹ​മ​ദും 3.4 ഓ​വ​റി​ല്‍ 22 റ​ണ്‍സ് വ​ഴ​ങ്ങി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ ജ​തീ​ന്ദ​ര്‍ രാ​മ​ന​ന്ദി​യും ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി​യ ന​ദീം ഖാ​നു​മാ​ണ് പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​യെ 16.4 ഓ​വ​റി​ല്‍ 86 എ​ന്ന റ​ണ്‍സി​ന് പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച​ത്.

    ടോ​സ് നേ​ടി​യ പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി ബൗ​ളി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു സ​മോ​വ​ക്കെ​തി​രെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യ​വും പാ​പ്വ​ന്യൂ​ഗി​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ ജ​യ​വും ഒ​മാ​ന് സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സ് ബ​ര്‍ത്തു​റ​പ്പി​ച്ചു. സൂ​പ്പ​ര്‍ സി​ക്‌​സി​ലെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​മാ​ന്‍ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഖ​ത്ത​റി​നെ നേ​രി​ടും. 13ന് ​യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ​യും 15ന് ​നേ​പ്പാ​ളി​നെ​തി​രെ​യും 17ന് ​ജ​പ്പാ​നെ​തി​രെ​യു​മാ​ണ് മ​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍.

