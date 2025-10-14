Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Oct 2025 11:13 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Oct 2025 11:13 AM IST

    ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് യോഗ്യത; യു.എ.ഇയെയും കീഴടക്കി ഒമാൻ

    ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് യോഗ്യത; യു.എ.ഇയെയും കീഴടക്കി ഒമാൻ
    യു.​എ.​ഇ​ക്കെ​തി​രെ വി​ക്ക​റ്റ് നേ​ട്ടം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ലോ​ക​ക​പ്പ് ട്വ​ന്റി20 യോ​ഗ്യ​ത സൂ​പ്പ​ർ സി​ക്‌​സ് റൗ​ണ്ടി​ൽ വി​ജ​യം തു​ട​ർ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ. ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ഒ​മാ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​ക്കാ​ദ​മി ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​നാ​ണ് റെ​ഡ്‍വാ​രി​യേ​ഴ്സ് തോ​ൽ​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ടോ​സ് നേ​ടി ബാ​റ്റി​ങ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത യു.​എ.​ഇ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റ് ന​ഷ്ട​ത്തി​ൽ 112 റ​ൺ​സാ​ണെ​ടു​ത്ത​ത്. മ​റു​പ​ടി ബാ​റ്റി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ ആ​തി​ഥേ​യ​ർ ര​ണ്ട് പ​ന്തു​ക​ൾ ശേ​ഷി​ക്കെ വി​ജ​യം കാ​ണു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ജ​തീ​ന്ദ​ർ സി​ങ് (23 പ​ന്തി​ൽ 33 റ​ൺ​സ്), ന​ദീം ഖാ​ൻ (16 പ​ന്തി​ൽ 30 റ​ൺ​സ്) എ​ന്നി​വ​രു​ടെ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വി​ലാ​ണ് വി​ജ​യം സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    35 പ​ന്തി​ൽ​നി​ന്ന് 22 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത മു​ഹ​മ്മ​ദ് വ​സീം, 18 പ​ന്തി​ൽ 19 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത ഹ​ർ​ശി​ത് ഖൗ​ശി​ക്, 12 പ​ന്തി​ൽ നി​ന്ന് 18 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത സാ​ഹി​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഭേ​ദ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​ക്ക് പൊ​രു​താ​വു​ന്ന സ്കോ​ർ സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്.

    TAGS:Oman NewsUAESports NewsTwenty20 World Cup qualification
    News Summary - Twenty20 World Cup qualification; Oman defeats UAE
