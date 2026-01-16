Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 16 Jan 2026 11:30 PM IST
    Updated On
    date_range 16 Jan 2026 11:30 PM IST

    ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പ്രതിസന്ധി; ഐ.സി.സി സംഘം ​ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക്

    ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് പ്രതിസന്ധി; ഐ.സി.സി സംഘം ​ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക്
    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത മാ​സം ന​ട​ക്കു​ന്ന ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നാ​യി രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ര​ണ്ടം​ഗ സം​ഘം ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കും.

    സു​ര​ക്ഷ ഭീ​ഷ​ണി​യു​ണ്ടെ​ന്ന് കാ​ണി​ച്ചാ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച​ത്. കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, മും​ബൈ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ദ​ക്ഷി​ണേ​ന്ത്യ​ൻ പ​ട്ട​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കോ ശ്രീ​ല​ങ്ക​യി​ലേ​ക്കോ മ​റ്റോ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ബി.​സി.​സി.​ഐ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ.​പി.​എ​ൽ താ​രം മു​സ്ത​ഫി​സു​ർ​റ​ഹ്മാ​നു​മാ​യി കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നൈ​റ്റ് റൈ​ഡേ​ഴ്സ് ക​രാ​ർ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​യി​രു​ന്നു ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ബോ​ർ​ഡ് ഈ ​ആ​വ​ശ്യം ഉ​ന്ന​യി​ച്ച​ത്.

    ധാ​ക്ക​യി​ൽ ഐ.​സി.​സി സം​ഘ​മെ​ത്തു​മെ​ന്നും ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു. ഗ്രൂ​പ് ‘സി’​യി​ൽ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന് ​നേ​പ്പാ​ളി​നെ​തി​രെ വാം​ഖ​ഡെ ​മൈ​താ​ന​ത്താ​ണ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ന്റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം.

