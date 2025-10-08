Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 10:35 AM IST
    date_range 8 Oct 2025 10:35 AM IST

    ട്വന്‍റി20: കേരളത്തെ സജന നയിക്കും

    Sajana Sajeevan
    സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​ൻ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ദേ​ശീ​യ സീ​നി​യ​ര്‍ വ​നി​ത ട്വ​ന്‍റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ഞ്ചാ​ബി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഉ​ത്ത​ര്‍പ്ര​ദേ​ശു​മാ​യാ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ മ​ത്സ​രം. ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ടീ​മം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​നും ആ​ശ ശോ​ഭ​ന​യും ടീ​മി​ലു​ണ്ട്. സ​ജ​ന​യാ​ണ് ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍.

    ടീം: ​സ​ജ​ന സ​ജീ​വ​ൻ ( ക്യാ​പ്റ്റ​ന്‍), ടി. ​ഷാ​നി, ആ​ശ ശോ​ഭ​ന, എ. ​അ​ക്ഷ​യ, ഐ.​വി ദൃ​ശ്യ, വി​ന​യ സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, കീ​ര്‍ത്തി കെ. ​ജ​യിം​സ്, സി.​എം.​സി ന​ജ്‌​ല, എം.​പി വൈ​ഷ്ണ, അ​ലീ​ന സു​രേ​ന്ദ്ര​ന്‍, ദ​ര്‍ശ​ന മോ​ഹ​ന്‍, കെ. ​എ​സ് സാ​യൂ​ജ്യ, ഇ​സ​ബെ​ല്‍ മേ​രി ജോ​സ​ഫ്, അ​ന​ന്യ കെ ​പ്ര​ദീ​പ്‌. അ​തി​ഥി താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യി തെ​ല​ങ്കാ​ന​യി​ല്‍ നി​ന്ന് വി. ​പ്ര​ണ​വി ച​ന്ദ്ര​യും മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശി​ല്‍ നി​ന്ന് സ​ലോ​ണി ഡ​ങ്കോ​റുമു​ണ്ട്. ദേ​വി​ക പ​ല്‍ശി​കാ​റാ​ണ് മു​ഖ്യ പ​രി​ശീ​ല​ക.

