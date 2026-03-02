Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 2 March 2026 11:45 PM IST
    Updated On
    date_range 2 March 2026 11:45 PM IST

    ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ്; കരുത്തരുടെ സെമി

    ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ്; കരുത്തരുടെ സെമി
    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ എ​യ്ഡ​ൻ മാ​ർ​ക്രം, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മി​ച്ച​ൽ സാ​ന്റ്ന​ർ, ഇം​ഗ്ല​ണ്ട് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹാ​രി ബ്രൂ​ക്ക്, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ സൂ​ര്യ​കു​മാ​ർ യാ​ദ​വ്

    മുംബൈ: ട്വന്റി20 ലോകകപ്പ് സെമിഫൈനലിന് ചിത്രം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ കാണികളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കരുത്തരുടെ പോരാട്ടം. ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് കൊൽക്കത്തയിലെ ഈഡൻ ഗാർഡനിൽ ന്യൂസിലൻഡ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ നേരിടുമ്പോൾ വ്യാഴാഴ്ച വൈകീട്ട് ഏഴിന് മുംബൈ വാംഖഡേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇംഗ്ലണ്ടിനെയും നേരിടും.

    കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവുവെച്ച കിരീടം ഇത്തവണയെങ്കിലും നേടുകയാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലോകകപ്പിൽ ഒറ്റ മത്സരം പോലും തോൽക്കാതെ സെമിയിലെത്തിയ ഏക ടീമും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയാണ്. എന്നാൽ, നോക്കൗട്ട് ഘട്ടത്തിൽ കാലിടറുന്ന പതിവ് ഒരു ശാപമായി അവരെ പിന്തുടരുന്നു. ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക സെമിയിൽ എത്തിയത്. രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റം. രണ്ടാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരായപ്പോൾ ന്യൂസിലൻഡ് രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരുമായി. അഹ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാർച്ച് എട്ടിനാണ് കലാശപ്പോര്.

    സെ​മി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വ​ഴി

    ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം

    • അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • യു.​എ.​ഇ​യെ 10 വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യോ​ട് ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​റ്റു
    • കാ​ന​ഡ​യെ എട്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    സൂ​പ്പ​ർ 8

    • പാ​കി​സ്താ​നു​മാ​യു​ള്ള മ​ത്സ​രം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു
    • ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ 61 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നോ​ട് നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റ് തോ​ൽ​വി

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം

    • കാ​ന​ഡ​യെ 57 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ ര​ണ്ടാം സൂ​പ്പ​ർ ഓ​വ​റി​ൽ തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ ഏ​ഴ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • യു.​എ.​ഇ​യെ ആ​റ് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    സൂ​പ്പ​ർ 8

    • ഇ​ന്ത്യ​യെ 76 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നെ ഒ​മ്പ​ത് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • സിം​ബാ​ബ്​‍വെ​യെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    ഇ​ന്ത്യ

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം

    • യു.​എ​സ്.​എ​യെ 29 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ന​മീ​ബി​യ​യെ 93 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • പാ​കി​സ്താ​നെ 61 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • നെ​ത​ർ​ല​ൻ​ഡ്സി​നെ 17 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    സൂ​പ്പ​ർ 8

    • ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യോ​ട് 76 റ​ൺ​സ് തോ​ൽ​വി
    • സിം​ബാ​ബ്​‍വെ​യെ 72 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    ഇം​ഗ്ല​ണ്ട്

    ഗ്രൂ​പ് ഘ​ട്ടം

    • നേ​പ്പാ​ളി​നെ നാ​ല് റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • വെ​സ്റ്റി​ൻ​ഡീ​സി​നോ​ട് 30 റ​ൺ​സ് തോ​ൽ​വി
    • സ്കോ​ട്ട്‍ല​ൻ​ഡി​നെ അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ഇ​റ്റ​ലി​യെ 24 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു

    സൂ​പ്പ​ർ 8

    • ശ്രീ​ല​ങ്ക​യെ 51 റ​ൺ​സി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • പാ​കി​സ്താ​നെ ര​ണ്ട് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    • ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡി​നെ നാ​ല് വി​ക്ക​റ്റി​ന് തോ​ൽ​പി​ച്ചു
    TAGS:Cricket matchcricket tournamentTwenty 20 world cupSemi Finals
