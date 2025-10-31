നിസ്സാരം: 13.2 ഓവറിൽ കളി തീർത്ത് ഓസീസ്; പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ പിറകിൽ

നിസ്സാരം: 13.2 ഓവറിൽ കളി തീർത്ത് ഓസീസ്; പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ പിറകിൽtext_fields
മെൽബൺ: അഞ്ച് മൽസര പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മൽസരത്തിൽ ആസ്ട്രേലിയക്ക് നാലു വിക്കറ്റ് ജയം. ഇന്ത്യ ഉയർത്തിയ 126 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം ഓസീസ് 13.2 ഓവറിൽ മറികടന്നു. 46 റൺസ് നേടിയ മിച്ചൽ മാർഷാണ് ആതിഥേയരുടെ ടോപ് സ്കോറർ. മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ വിക്കറ്റുകൾ പിഴുത ജോഷ് ഹെയ്സൽ വുഡാണ് കളിയിലെ താരം.ജയത്തോടെ ആസ്ട്രേലിയ പരമ്പരയിൽ മുന്നിെലത്തി. ആദ്യ മൽസരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു.സ്കോർ ഇന്ത്യ 18.4 ഒാവറിൽ 125ന് ഓൾഔട്ട്. ആസ്ട്രേലിയ 13.2 ഓവറിൽ 6 ന് 126.
തുടക്കം മുതലേ ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ആസ്ട്രേലിയൻ ബാറ്റിങ്ങിന്റെ ചൂടറിഞ്ഞു. ക്യാപ്റ്റൻ മിച്ചൽ മാർഷും ട്രാവിസ് ഹെഡും മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. സ്കോർ 51ൽ നിൽക്കെ 15 ബോളിൽനിന്ന് 28 റൺസെടുത്ത ഹെഡ് തിലക്വർമയുടെ മനോഹരമായ ബൗണ്ടറിലൈൻ ക്യാച്ചിലൂടെ പുറത്താവുകയായിരുന്നു. വരുൺ ചക്രവർത്തിക്കായിരുന്നു വിക്കറ്റ്. അർധ സെഞ്ച്വറിക്കരികെ ക്യാപ്റ്റൻ മാർഷ് കുൽദീപ് യാദവിന്റെ ബോളിൽ അഭിഷേകിന് ക്യാച്ച് നൽകിയാണ് മടങ്ങിയത്. നാലു സിക്സറും രണ്ടു ഫോറുമടക്കം 46 റൺസെടുത്തു. മൂന്നാമനായെത്തി 20 ബോളിൽ 20 റൺസെടുത്ത ഇംഗ്ലിസ് കുൽദീപിന്റെ ബോളിൽ വിക്കറ്റിന് മുന്നിൽ കുരുങ്ങി പുറത്താവുകയായിരുന്നു.
സ്പിൻ ബൗളർമാർ ഇന്ത്യയെ കളിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ നൽകിയെങ്കിലും ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ ലക്ഷ്യം നേടുകയായിരുന്നു. ടിം ഡേവിഡിനെ വരുൺ ചക്രവർത്തി സ്വന്തം ബോളിൽ പിടിച്ചു പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു. മിച്ചൽ ഓവനേയും മാത്യു ഷോട്ടിനെയും ബുംറ എറിഞ്ഞിടുകയായിരുന്നു. ജയിക്കാൻ രണ്ടു റൺസ് മാത്രം വേണമെന്നിരിക്കെയായിരുന്നു ബുംറയുടെ മാസ്മരിക പ്രകടനം. പതിനാലാം ഓവറിൽ മാർക്കസ് സ്റ്റോയിനിസ് ആസ്ട്രേലിയയുടെ വിജയ റൺസ് നേടുകയായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കായി ജസ്പ്രീത് ബുംറയും വരുൺ ചക്രവർത്തിയും കുൽദീപ് യാദവും ഈരണ്ടു വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി.
ടോസ് നേടിയ ആസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. 37 ബോളിൽ 68 റൺസ് നേടിയ അഭിഷേക് ശർമയാണ് ടോപ് സ്കോറർ. ഇന്ത്യയുടെ എട്ടു ബാറ്റർമാർ രണ്ടക്കം കാണാതെ കൂടാരം കയറി. ആസ്ട്രേലിയക്കായി ഹെയ്സൽവുഡ് 13റൺസ് വിട്ടുകൊടുത്ത് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. ബാർട്ലെറ്റും നദാൻ എല്ലിസും രണ്ടു വീതം വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തി. സ്റ്റോയ്നിസ് ഒരുവിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. വിക്കറ്റിന് പിറകിൽ ജോഷ് ഇംഗ്ലിസിന്റെ പ്രകടനവും മികച്ചതായിരുന്നു. ഹെയ്സൽ വുഡാണ് കളിയിലെ താരം.
