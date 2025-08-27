Begin typing your search above and press return to search.
    കെ.സി.എല്ലിൽ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തോല്‍വി; തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനോട് കീഴടങ്ങിയത് 11 റൺസിന്

    കെ.സി.എല്ലിൽ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തോല്‍വി; തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനോട് കീഴടങ്ങിയത് 11 റൺസിന്
    തിരുവനന്തപുരം : കെ.സി.എല്ലിൽ ട്രിവാന്‍ഡ്രം റോയല്‍സിന് തുടര്‍ച്ചയായ മൂന്നാം തോല്‍വി. തൃശൂര്‍ ടൈറ്റന്‍സിനോട് 11 റണ്‍സിനാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത തൃശൂർ 20 ഓവറില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 222 റണ്‍സെടുത്തു. അഹമ്മദ് ഇമ്രാന്‍റെയും (98) അക്ഷയ് മനോഹറിന്‍റെയും(52) അര്‍ധ സെഞ്ച്വറികളാണ് കൂറ്റന്‍ സ്കോറിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

    മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയ റോയല്‍സ് രണ്ട് പന്ത് നേരിട്ടതും രസംകൊല്ലിയായി മഴയെത്തി. ഒരുമണിക്കൂറിന് ശേഷം മത്സരം പുനരാരംഭിച്ചതോടെ റോയല്‍സിന്‍റെ വിജയ ലക്ഷ്യം വി.ജെ.ഡി നിയമപ്രകാരം 12 ഓവറില്‍ 148 റണ്‍സായി നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ 12 ഓവറില്‍ 136 റണ്‍സ് എടുക്കാനെ റോയല്‍സിന് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ.

    ഗോവിന്ദ് ദേവ് പൈ (26 പന്തില്‍ 63), റിയ ബഷീര്‍(12 പന്തില്‍ 23) ഒഴികെ മറ്റാര്‍ക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. എം.ഡി. നിധീഷ് മൂന്ന് ഓവറില്‍ 19 റണ്‍സ് വഴങ്ങി മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു. വിജയത്തോടെ എട്ട് പോയൻറുമായി തൃശൂര്‍ പോയന്‍റ് പട്ടികയില്‍ ഒന്നാമതെത്തി.

    മറ്റൊരു മത്സരത്തിൽ കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​നെ 33 റ​ൺ​സി​ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ്സ്റ്റാ​ഴ്സ് പരാജയപ്പെടുത്തി. ആ​വേ​ശ​ക​ര​മാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ടോ​സ് ന​ഷ്ട​മാ​യ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്, ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹ​ന്‍റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റി​ങ് മി​ക​വി​ൽ (43 പ​ന്തി​ൽ 94) നി​ശ്ചി​ത 20 ഓ​വ​റി​ൽ 249 റ​ൺ​സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ സ​ഞ്ജു സാം​സ​ണി​ന്‍റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​ടി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സി​ന് 19 ഓ​വ​റി​ൽ 216 റ​ൺ​സെ​ടു​ക്കാ​നേ ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ളൂ. സ്കോ​ർ: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ്സ്റ്റാ​ഴ്സ്- 249/4 (20), കൊ​ച്ചി ബ്ലൂ ​ടൈ​ഗേ​ഴ്സ്-216/10(20).

    കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്തെ റ​ണ്ണൊ​ഴു​കു​ന്ന പി​ച്ചി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​നാ​യി ബാ​റ്റെ​ടു​ത്ത​വ​രെ​ല്ലാം വെ​ളി​ച്ച​പ്പാ​ടാ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഫോ​മി​ലേ​ക്ക് വ​ന്ന ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ രോ​ഹ​നാ​യി​രു​ന്നു ഏ​റെ അ​പ​ക​ട​കാ​രി. കൊ​ച്ചി​യു​ടെ ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ ഓ​ടി ന​ട​ന്ന് അ​ടി​ച്ച രോ​ഹ​ൻ,അ​ഖി​ലി​നെ ഡീ​പ് സ്ക്വ​യ​ർ ലെ​ഗി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ത്തി 19ാം പ​ന്തി​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ ത​ന്‍റെ ആ​ദ്യ അ​ർ​ധ സെ​ഞ്ച്വ​റി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ബാ​റ്റ​റു​ടെ ബാ​റ്റി​ൽ നി​ന്ന് സി​ക്സ​ർ​മ​ഴ പെ​യ്തി​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ 8.2 ഓ​വ​റി​ൽ ടീം ​സ്കോ​ർ നൂ​റ് ക​ട​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ സ​ച്ചി​ൻ സു​രേ​ഷി​നെ (22) വി​ക്ക​റ്റ് കീ​പ്പ​ർ നി​ഖി​ൽ തോ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ കൈ​ക​ളി​ലെ​ത്തി​ച്ച് ആ​ജീ​ഷാ​ണ് ഓ​പ​ണി​ങ് കൂ​ട്ടു​കെ​ട്ട് പൊ​ളി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ക്രീ​സി​ലെ​ത്തി​യ അ​ജി​നാ​സി​നെ ഒ​രു​വ​ശ​ത്ത് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​ര​നാ​ക്കി അ​ടി​ച്ചു ത​ക​ർ​ത്ത രോ​ഹ​ൻ സെ​ഞ്ച്വ​റി​ക്ക് ആ​റ് റ​ൺ​സ​ക​ലെ ബാ​റ്റ് താ​ഴെ വെ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. സ്പി​ന്ന​ർ അ​ഫ്രാ​ദ് നാ​സ​റി​നെ ഡീ​പ് മി​ഡ് വി​ക്ക​റ്റി​ൽ മു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​റ​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച രോ​ഹ​നെ (94) വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ പി​ടി​ച്ച് പു​റ​ത്താ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ട്ട് സി​ക്സും ആ​റ് ഫോ​റും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു നാ​യ​ക​ന്‍റെ ഇ​ന്നി​ങ്സ്.

    രോ​ഹ​ൻ മ​ട​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ മൂ​ന്നാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ക്രീ​സി​ൽ ഒ​ന്നി​ച്ച അ​ജി​നാ​സ്- അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ സ​ഖ്യം സ​ലി സാം​സ​ണെ​യും കൂ​ട്ട​രെ​യും നി​ലം തൊ​ടി​യി​ച്ചി​ല്ല. 37 പ​ന്തി​ൽ 96 റ​ൺ​സാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്കോ​ർ 226ൽ ​നി​ൽ​ക്കെ അ​ജി​നാ​സി​നെ (49) ആ​ഷി​ഖും സ​ൽ​മാ​ൻ നി​സാ​റി​നെ (13) ജെ​റി​നും പു​റ​ത്താ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും മ​നു​കൃ​ഷ്ണ​നെ (10*) കൂ​ട്ടു​പി​ടി​ച്ച് അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ (45*) കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന സ്കോ​ർ കാ​ലി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ എ​ഴു​തി ചേ​ർ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഈ ​സീ​സ​ണി​ൽ സ​ഞ്ജു​വി​ന്‍റെ സെ​ഞ്ച്വ​റി ക​രു​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​ത്തി​നെ​തി​രെ കൊ​ച്ചി നേ​ടി​യ 237 റ​ൺ​സാ​ണ് ഇ​തോ​ടെ പ​ഴ​ങ്ക​ഥ​യാ​യ​ത്.

    പ​നി​യെ തു​ട​ർ​ന്ന് സ​ഞ്ജു​വി​ന് ടീം ​വി​ശ്ര​മം അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തോ​ടെ ഓ​പ​ണി​ങ്ങി​നി​റ​ങ്ങി​യ വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​നും മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നു​വും മി​ന്ന​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്. 3.1 ഓ​വ​റി​ൽ സ്കോ​ർ 42 നി​ൽ​ക്കെ പി. ​അ​ൻ​ഫ​ലി​ന്‍റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ ത്രോ​യി​ൽ വി​നൂ​പ് മ​നോ​ഹ​ര​ൻ (36) റ​ണ്ണൗ​ട്ടാ​യെ​ങ്കി​ലും ര​ണ്ടാം വി​ക്ക​റ്റി​ൽ ക്രീ​സി​ൽ ഒ​ത്തു​ചേ​ർ​ന്ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​നു​വും (53) കെ.​ജെ രാ​കേ​ഷും ചേ​ർ​ന്ന് (38) ക​ടു​വ​ക​ൾ​ക്ക് വീ​ണ്ടും ജീ​വ​ൻ​കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ 10ാം ഓ​വ​റി​ൽ സ്കോ​ർ 118 നി​ൽ​ക്കെ ഷാ​നു​വി​നെ അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തോ​ടെ കൊ​ച്ചി​യു​ടെ താ​ളം തെ​റ്റി.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​ഷി​ഖ് (38), ആ​ൽ​ഫി ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് (18)എ​ന്നി​വ​രൊ​ഴി​കെ മ​റ്റാ​ർ​ക്കും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ബൗ​ള​ർ​മാ​രു​ടെ പ​ന്തു​ക​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പി​ടി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. നാ​ലോ​വ​റി​ൽ 37 റ​ൺ​സ് വ​ഴ​ങ്ങി നാ​ലു​വി​ക്ക​റ്റെ​ടു​ത്ത അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​യാ​ണ് ബൗ​ളി​ങ് നി​ര​യി​ൽ തി​ള​ങ്ങി​യ​ത്. പി.​അ​ൻ​ഫ​ൽ, മ​നു കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ര​ണ്ടു​വി​ക്ക​റ്റും ഹ​രി​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഒ​രു​വി​ക്ക​റ്റും വീ​ഴ്ത്തി. ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യി രോ​ഹ​നെ കെ.​സി.​എ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തെ​ങ്കി​ലും പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 45 റ​ൺ​സും നാ​ലു​വി​ക്ക​റ്റും വീ​ഴ്ത്തി​യ അ​ഖി​ൽ സ്ക​റി​യ​ക്കൊ​പ്പം പു​ര​സ്കാ​രം പ​ങ്കി​ടാ​നാ​യി​രു​ന്നു രോ​ഹ​ന് താ​ൽ​പ​ര്യം. ഇ​തോ​ടെ പ്ല​യ​ർ ഓ​ഫ് ദ ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​രം ഇ​രു​വ​രും ചേ​ർ​ന്ന് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

