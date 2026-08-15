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    Cricket
    Posted On
    date_range 15 Aug 2026 9:15 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2026 9:15 PM IST

    ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ കാമുകിയുമായി ചാറ്റിങ്; തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് സസ്പെൻഷനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും

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    ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിനിടെ കാമുകിയുമായി ചാറ്റിങ്; തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് താരത്തിന് സസ്പെൻഷനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും
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    ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെ ഡ്രസിങ് റൂമിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച യുവതാരത്തിന് സസ്പെൻഷനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും. ബി.സി.സി.ഐയുടെ അഴിമതി വിരുദ്ധ-സുരക്ഷാ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് താരം ചട്ടം ലംഘിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്.

    ഓഗസ്റ്റ് 10-ന് ദിണ്ടിഗൽ നാഥത്തുള്ള എൻ.പി.ആർ കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് അച്ചടക്ക ലംഘനമുണ്ടായത്. കളിക്കാർക്കും മാച്ച് ഒഫിഷ്യൽസിനും മാത്രം പ്രവേശനമുള്ള മേഖലയിൽ (പി.എം.ഒ.എ) അനുമതിയില്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതിനാണ് നടപടി. ഈ സമയം താരം തന്റെ കാമുകിയുമായി ഫോണിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

    സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി താരത്തെ ടീമിൽനിന്ന് അടിയന്തരമായി പുറത്താക്കി. തമിഴ്നാട് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ (ടി.എൻ.സി.എ) അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ താരത്തെ ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്ന് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഉടമകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    സംഭവത്തിൽ താരത്തിന്റെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് അന്വേഷണ സമിതി വിലയിരുത്തി. എന്നാൽ, ആദ്യത്തെ കുറ്റമായതിനാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്താൻ അഴിമതി വിരുദ്ധ വിഭാഗം ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രണ്ട് വർഷത്തെ വിലക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത ശിക്ഷകൾ ആദ്യം പരിഗണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അസോസിയേഷൻ ശിക്ഷ പിഴയിൽ ഒതുക്കി.

    അതേസമയം, താരത്തിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വാതുവെപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ മറ്റ് സംശയകരമായതോ ആയ വിവരങ്ങളൊന്നും അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും, മത്സരസമയത്ത് ഡ്രസിങ് റൂമിൽ ആശയവിനിമയ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഴിമതി വിരുദ്ധ പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെ കടുത്ത ലംഘനമായതിനാലാണ് കർശന നടപടിയെടുത്തതെന്ന് ടി.എൻ.സി.എ ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞ രഞ്ജി ട്രോഫി സീസണിൽ തമിഴ്നാടിനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച 26 വയസ്സുകാരനായ ഇടങ്കയ്യൻ ബാറ്റർക്കാണ് ഈ നടപടി നേരിടേണ്ടി വന്നത്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ രണ്ട് അർധ സെഞ്ച്വറികൾ നേടി മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത താരത്തിന് അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ടി വരും.

    സമാനമായ രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഐ.പി.എൽ സീസണിൽ ഡഗൗട്ടിൽ മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതിന് രാജസ്ഥാൻ റോയൽസ് മാനേജർ റോമി ഭിന്ദറിനും ബി.സി.സി.ഐ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു.

    (വാർത്തയിലെ അനൗദ്യോഗിക പരസ്യ വാചകങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി, തികച്ചും പ്രൊഫഷണലായ വാർത്താ ശൈലിയിലാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.)

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    TAGS:mobile phone banTamilnadu CMcricketnewsTNPL
    News Summary - TNPL Cricketer Suspended for Mobile Use
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