Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightകാലത്തിന് കി​രീ​ട...
    Cricket
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 10:56 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 10:56 PM IST

    കാലത്തിന് കി​രീ​ട ദാ​ഹം; ഇ​നി​യി​ല്ല സ​റ​ണ്ട​ർ; തെളിയട്ടെ ലോക നീലിമ

    text_fields
    bookmark_border
    ഒ​രു ത​വ​ണ​പോ​ലും വ​നി​ത ലോ​ക​ക​പ്പി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​വാ​ത്ത​രാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ​യും ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യും
    Time,Crown,Defiance,Blue,Radiance,ഇന്ത്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക, ഫൈനൽ, ക്രിക്കറ്റ്, ​ലോകകപ്പ്
    cancel
    camera_alt

    ഇന്ത്യൻ ടീം പരിശീലനത്തിൽ

    മും​ബൈ: അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടോ​ട​ടു​ക്കു​ന്ന കാ​ത്തി​രി​പ്പാ​ണ്. ഇ​തി​നി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പു​രു​ഷ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​ര​ണ്ടു​ത​വ​ണ വീ​തം ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലും ട്വ​ന്റി20​യി​ലും ലോ​ക രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​രാ​യി. പ​ക്ഷേ, ഇ​ക്കാ​ല​മ​ത്ര​യാ​യി​ട്ടും ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ലോ കു​ട്ടി​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലോ റാ​ണി​മാ​രാ​യി വാ​ഴാ​ൻ വി​മ​ൻ ഇ​ൻ ബ്ലൂ​വി​നാ​യി​ല്ല. ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴെ​ല്ലാം തോ​ൽ​വി‍യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ലം. ഏ​ക​ദി​ന​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടും ട്വ​ന്റി20​യി​ൽ ഒ​രു​വ​ട്ട​വും കി​രീ​ട​ത്തി​ന​രി​കി​ലേ​ക്കു​യ​ർ​ന്ന് നി​രാ​ശ​യു​ടെ പ​ടു​കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് പ​തി​ച്ചു. അ​തെ​ല്ലാം മാ​യ്ച്ച് ന​വി മും​ബൈ​യി​ലെ ഡി.​വൈ. പാ​ട്ടീ​ൽ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ന്റെ ആ​കാ​ശ​ത്ത് ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​രു വി​ജ​യ ന​ക്ഷ​ത്ര​മു​ദി​ക്കു​ന്ന​ത് കാ​ണാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് 145 കോ​ടി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ. ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ ക​പ്പ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ൾ ഗാ​ല​റി​യി​ലെ നീ​ല​സാ​ഗ​ര​വും ലോ​ക​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലി​രു​ന്ന് ക​ളി വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ആ​രാ​ധ​ക​രും ആ​ഹ്ലാ​ദാ​ര​വ​ങ്ങ​ളി​ല​ലി​യും.

    2005ൽ ​ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പ്. ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലാ​ദ്യ​മാ​യി ഇ​ന്ത്യ ഫൈ​ന​ലി​ൽ. മി​താ​ലി രാ​ജ് ന​യി​ച്ച സം​ഘ​ത്തി​ന് പ​ക്ഷേ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കി​രീ​ടം അ​ടി​യ​റ​വെ​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. 2017ൽ ​ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​റ്റൊ​രു ഫൈ​ന​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം. മി​താ​ലി​ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​തും സൂ​പ്പ​ർ താ​രം സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന​യും ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ​യു​മെ​ല്ലാം ക​ളി​ച്ച ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷു​കാ​രോ​ട് മു​ട്ടു​മ​ട​ക്കി. മൂ​ന്നാം ഫൈ​ന​ലി​ൽ പി​ഴ​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഇ​ന്ത്യ. സെ​മി ഫൈ​ന​ലി​ൽ ആ​സ്ട്രേ​ലി​യ​ക്കെ​തി​രെ നേ​ടി​യ റെ​ക്കോ​ഡ് ജ​യം ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​തി​ന്മ​ട​ങ്ങ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​പ​രാ​ജി​ത സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മാ​യി ത​ക​ർ​ത്താ​ടി​യ ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, ശ​ക​ത്തി​ന​രി​കി​ൽ വീ​ണ ഹ​ർ​മ​ൻ, നി​ർ​ണാ​യ​ക സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ടീ​മി​ന് അ​വി​ശ്വ​സ​നീ​യ ജ​യം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്മൃ​തി​യും ഷ​ഫാ​ലി വ​ർ​മ​യു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന ഓ​പ​ണി​ങ് ജോ​ടി താ​ളം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും മ​ധ്യ​നി​ര ഇ​വ​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്താ​ൽ ഇ​ന്ന് റ​ണ്ണൊ​ഴു​കും. പേ​സ് ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റി​ൽ രേ​ണു​ക സി​ങ് താ​ക്കൂ​ർ ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡും സ​ജ്ജ​രാ​ണ്. ഓ​ൾ റൗ​ണ്ട​ർ അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ൽ അ​പ​ക​ടം വി​ത​റാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​യാ​ണ്. സ്പി​ന്ന​ർ​മാ​രാ​യി ദീ​പ്തി​യും ശ്രീ​ച​ര​ണി​യും രാ​ധ യാ​ദ​വും സ്നേ​ഹ് റാ​ണ​യു​മു​ണ്ട്. ലീ​ഗ് റൗ​ണ്ടി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടി​യ​പ്പോ​ൾ പ്രോ​ട്ടീ​സ് മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റി​ന് ജ​യി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തും ച​രി​ത്ര കി​രീ​ടം​ത​ന്നെ. നാ​ളി​തു​വ​രെ​യാ​യി ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യു​ടെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രോ വ​നി​ത​ക​ളോ ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല. ലീ​ഗ് റൗ​ണ്ടി​ലെ ഏ​ഴി​ൽ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ജ​യി​ച്ചാ​ണ് സെ​മി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​നെ​തി​രെ 125 റ​ൺ​സി​ന്റെ കൂ​റ്റ​ൻ ജ​യം. സെ​ഞ്ച്വ​റി​യു​മാ​യി മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് ന​യി​ക്കാ​ൻ ഓ​പ​ണ​റാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ടു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. അ​ഞ്ച് വി​ക്ക​റ്റ് വീ​ഴ്ത്തി മാ​രി​സാ​നെ കാ​പ്പും.

    ടീം ​ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന്

    ഇ​ന്ത്യ: ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​ർ (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), സ്മൃ​തി മ​ന്ദാ​ന, ഷ​ഫാ​ലി വ​ർ​മ, ഹ​ർ​ലീ​ൻ ഡി​യോ​ൾ, ജെ​മീ​മ റോ​ഡ്രി​ഗ​സ്, റി​ച്ച ഘോ​ഷ്, അ​മ​ൻ​ജോ​ത് കൗ​ർ, ദീ​പ്തി ശ​ർ​മ, സ്നേ​ഹ് റാ​ണ, ക്രാ​ന്തി ഗൗ​ഡ്, രേ​ണു​ക സി​ങ് താ​ക്കൂ​ർ, രാ​ധ ‍യാ​ദ​വ്, ശ്രീ ​ച​ര​ണി, ഉ​മാ ഛേത്രി, ​അ​രു​ന്ധ​തി റെ​ഡ്ഡി.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക: ലോ​റ വോ​ൾ​വാ​ർ​ട്ട് (ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ), അ​നെ​കെ ബോ​ഷ്, ട​സ്മി​ൻ ബ്രി​ട്ട്‌​സ്, ന​ദീ​ൻ ഡി ​ക്ലെ​ർ​ക്ക്, ആ​നെ​റി ഡെ​ർ​ക്‌​സെ​ൻ, സി​ന​ലോ ജ​ഫ്ത, മ​രി​സാ​ൻ കാ​പ്പ്, അ​യ​ബോം​ഗ ഖാ​ക്ക, മ​സാ​ബ​ത ക്ലാ​സ്, സു​നെ ലൂ​സ്, ക​രാ​ബോ മെ​സോ, നോ​ങ്കു​ലു​ലെ​ക്കോ മ്ലാ​ബ, തു​മി സെ​ഖ്‌​ഹു​സോ, നോ​ണ്ടു​മി​സോ ഷാം​ഗ​സെ, ക്ലോ ​ട്രി​യോ​ൺ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:finalCricket World Cupindian womens cricket team
    News Summary - Time thirsts for the crown; no more surrender; Let the blue of the world shine
    Similar News
    Next Story
    X