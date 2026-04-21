തിലക് വർമ്മക്ക് സെഞ്ചുറി, അശ്വിനിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്; ഗുജറാത്തിനെ തകർത്ത് മുംബൈയുടെ തിരിച്ചുവരവ്

തിലക് വർമ്മക്ക് സെഞ്ചുറി, അശ്വിനിക്ക് മൂന്ന് വിക്കറ്റ്; ഗുജറാത്തിനെ തകർത്ത് മുംബൈയുടെ തിരിച്ചുവരവ്text_fields
അഹമ്മദാബാദ്: തുടർച്ചയായ നാല് തോൽവികൾക്ക് ശേഷം വിജയവഴിയിൽ തിരിച്ചെത്തി മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ അവരുടെ തട്ടകത്തിൽ 99 റൺസിനാണ് മുംബൈ തകർത്തുവിട്ടത്. യുവതാരം തിലക് വർമ്മയുടെ (45 പന്തിൽ പുറത്താവാതെ 101) തകർപ്പൻ സെഞ്ചുറി കരുത്തിൽ മുംബൈ ഉയർത്തിയ 200 റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന ഗുജറാത്ത് 100 റൺസിന് കൂടാരം കയറി. സീസണിലെ മുംബൈയുടെ രണ്ടാം ജയമാണിത്.
ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ മുംബൈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് 44 റൺസ് എന്ന നിലയിൽ തകരുകയായിരുന്നു. രോഹിത് ശർമ്മയില്ലാതെ ഇറങ്ങിയ മത്സരത്തിൽ ഓപ്പണർമാരായ ഡാനിഷ് മലേവാറും (2) ഡി കോക്കും (13) നിരാശപ്പെടുത്തി. സൂര്യകുമാറും (15) വേഗത്തിൽ മടങ്ങിയതോടെ മുംബൈ സമ്മർദ്ദത്തിലായി. എന്നാൽ നമൻ ധിറിനെ (45) കൂട്ടുപിടിച്ച് തിലക് വർമ്മ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു. 45 പന്തിൽ എട്ട് ഫോറും ഏഴ് സിക്സും സഹിതമാണ് തിലക് തന്റെ കന്നി സെഞ്ചുറി കുറിച്ചത്. ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യക്കൊപ്പം (15) ചേർന്ന് 81 റൺസിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടും തിലക് പടുത്തുയർത്തി. ഗുജറാത്തിനായി കഗിസോ റബാദ മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു.
മറുപടി ബാറ്റിംഗിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന് തുടക്കം മുതലേ പിഴച്ചു. മുംബൈ ബൗളർമാർ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ വിക്കറ്റുകൾ വീഴ്ത്തിയതോടെ ഗുജറാത്ത് ബാറ്റിംഗ് നിര ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തകർന്നു. 26 റൺസ് നേടിയ വാഷിംഗ്ടൺ സുന്ദറാണ് ടോപ്പ് സ്കോറർ. ശുഭ്മാൻ ഗിൽ (14), സായ് സുദർശൻ (0), ജോസ് ബട്ലർ (5) തുടങ്ങി വമ്പൻമാരെയെല്ലാം മുംബൈ ബൗളർമാർ നിഷ്പ്രഭരാക്കി. മുംബൈക്കായി അശ്വിനി കുമാർ മൂന്ന് വിക്കറ്റെടുത്തു. മിച്ചൽ സാന്റ്നർ, ഗസൻഫാർ എന്നിവർ രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതവും ബുമ്ര, ഹാർദിക് എന്നിവർ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. ജയത്തോടെ മുംബൈ പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർന്നു.
