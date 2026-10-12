ബൗണ്ടറിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, പിച്ചിൽ അലക്ഷ്യമായി നടന്നു, ഒടുവിൽ റൺ ഔട്ട്; തിലക് പുറത്തായത് അശ്രദ്ധ കാരണം

ബൗണ്ടറിയെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു, പിച്ചിൽ അലക്ഷ്യമായി നടന്നു, ഒടുവിൽ റൺ ഔട്ട്; തിലക് പുറത്തായത് അശ്രദ്ധ കാരണംtext_fields
ഇൻഡോർ: വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടി20 മത്സരത്തിൽ അശ്രദ്ധമൂലം വിചിത്രമായ രീതിയിൽ പുറത്തായി യുവതാരം തിലക് വർമ്മ. പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നുവെന്ന് തെറ്റായി ധരിച്ച് പിച്ചിന്റെ മധ്യത്തിലൂടെ അലക്ഷ്യമായി നടന്നുനീങ്ങിയ താരത്തിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്. കരീബിയൻ ഫീൽഡറുടെ മികച്ച ഡൈവിംഗിലൂടെ പന്ത് ബൗണ്ടറി ലൈനിൽ തടഞ്ഞിട്ട കാര്യം വൈകിയാണ് താരം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
മത്സരത്തിന്റെ 17-ാം ഓവറിലായിരുന്നു നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ. ഗുഡകേഷ് മോത്തി എറിഞ്ഞ പന്ത് അക്ഷർ പട്ടേൽ ഡീപ് മിഡ്-വിക്കറ്റിലേക്ക് ഫ്ലീക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പന്ത് ബൗണ്ടറി കടന്നുവെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അക്ഷറും തിലകും റൺ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പിച്ചിൽ പരസ്പരം കൈകൊടുത്ത് സംസാരിച്ച് നടന്നു. എന്നാൽ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ഫീൽഡർ അത്ഭുതകരമായി പന്ത് തടഞ്ഞുനിർത്തിയിരുന്നു.
അക്ഷർ കൃത്യസമയത്ത് ക്രീസിൽ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും, അതറിയാതെ അലക്ഷ്യമായി നിന്ന തിലകിനെതിരെ വിൻഡീസ് താരം ഗുഡകേഷ് മോത്തി സ്റ്റമ്പ് ഇളക്കുകയായിരുന്നു. തേർഡ് അമ്പയറുടെ പരിശോധനയിൽ ഫീൽഡർ പന്ത് അതിർത്തി കടക്കുന്നത് തടഞ്ഞുവെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ തിലക് പുറത്തേക്ക് മടങ്ങേണ്ടിവന്നു. 16 പന്തിൽ നിന്ന് 28 റൺസ് എടുത്ത ശേഷമാണ് താരം പുറത്തായത്.
തിലക് വർമ്മയുടെ അപ്രതീക്ഷിത മടക്കം തിരിച്ചടിയായെങ്കിലും, നിശ്ചിത ഓവറിൽ ഇന്ത്യ 223 റൺസിന് പുറത്താവുകയാണുണ്ടായത്. ഈ സ്കോർ പ്രതിരോധിച്ച ഇന്ത്യ 14 റൺസിന്റെ ആവേശജയമാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഈ ജയത്തോടെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങളുള്ള പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ 2-1 ന് മുന്നിലെത്തി.
തുടക്കം മുതൽ തകർത്തടിച്ച ഓപ്പണർ അഭിഷേക് ശർമ്മയുടെ തകർപ്പൻ പ്രകടനമാണ് (30 പന്തിൽ 69 റൺസ്) ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിന് അടിത്തറ പാകിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ 250 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടർന്ന് വിൻഡീസ് വിജയം കണ്ടിരുന്നെങ്കിലും, ഇത്തവണ ഇന്ത്യൻ ബോളർമാർ കൃത്യസമയത്ത് കടിഞ്ഞാൺ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. "ബോളർമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കാണുന്നത് തന്നെ വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു. കളിക്കാർ വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പൂർണ്ണ സജ്ജരായിരുന്നു," മത്സരശേഷം ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ ശ്രേയസ് അയ്യർ വ്യക്തമാക്കി.
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