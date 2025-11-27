Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 11:54 PM IST

    ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ട്വ​ന്‍റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത്; ഹർമനും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക്

    ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ട്വ​ന്‍റി20 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത്; ഹർമനും സംഘവും കേരളത്തിലേക്ക്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഏ​ക​ദി​ന ലോ​ക​ക​പ്പ് വി​ജ​യി​ച്ച​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ക​ളി​ക്കാ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വ​നി​ത ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീം ​എ​ത്തു​ന്നു. ശ്രീ​ല​ങ്ക​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ഞ്ച് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ ട്വ​ന്‍റി 20 പ​ര​മ്പ​ര​യി​ലെ അ​വ​സാ​ന പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​ണ് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കാ​ര്യ​വ​ട്ടം ഗ്രീ​ൻ​ഫീ​ൽ​ഡ് സ്റ്റേ‍ഡി​യം വേ​ദി​യാ​കു​ക. ഡി​സം​ബ​ർ 26, 28, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​രം. ആ​ദ്യ ര​ണ്ടു ക​ളി​ക​ൾ വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണ​ത്താ​ണ്. അ​തി​നു​ശേ​ഷം ഡി​സം​ബ​ർ 24ന് ​ഇ​രു ടീ​മു​ക​ളും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ​ത്തും.

    ദ​ക്ഷി​ണാ​ഫ്രി​ക്ക​യെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക​ക​പ്പ് കി​രീ​ടം ചൂ​ടി​യ ശേ​ഷം ഹ​ർ​മ​ൻ​പ്രീ​ത് കൗ​റും സം​ഘ​വും ആ​ദ്യ​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ന്ന പ​ര​മ്പ​ര​യാ​ണി​ത്. ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പു​രു​ഷ ടീ​മും ട്വ​ന്‍റി 20 മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ‍യി കാ​ര്യ​വ​ട്ട​ത്ത് എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. 31ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡാ​ണ് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ.

    TAGS:Indian Cricket TeamCricket Newsharmanpreet kaur
