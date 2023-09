cancel camera_alt കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ളാ​യ ക്ലി​ന്റോ, ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭി​മാ​ന​മാ​യി മൂ​ന്നു​പേ​ർ കു​വൈ​ത്ത് ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടീ​മി​ൽ. കൊ​ല്ലം പ​ള്ളി​മു​ക്ക് സ്വ​ദേ​ശി ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ, മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ്, തൃ​ശൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ക്ലി​ന്റോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ടീ​മി​ലു​ള്ള​ത്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി കു​വൈ​ത്ത് ടീ​മി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യ ഷി​റാ​സ് ഖാ​ൻ ടീം ​വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ കൂ​ടി​യാ​ണ്. ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​റാ​യ ഷി​റാ​സ് ഖാ​നാ​ണ് ടീ​മി​ന്റെ ന​ട്ടെ​ല്ല്. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ഖ് പേ​സ് ബൗ​ള​റും, ക്ലി​ന്റോ മി​ഡി​ൽ ഓ​ഡ​ർ ബാ​റ്റ്സ്മാ​നു​മാ​ണ്. ശ്രീ​ല​ങ്ക​ൻ സ്വ​ദേ​ശി മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ്‍ല​മാ​ണ് ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ. ടീ​മി​നൊ​പ്പം കു​വൈ​ത്ത് ക്രി​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗ​വും മ​ല​യാ​ളി​യു​മാ​യ ന​വീ​ൻ ഡി. ​ധ​ന​ജ്ഞ​യ​നും ഖ​ത്ത​റി​ലെ​ത്തി. ടീം ​അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​രാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹം. Show Full Article

Three Malayalis as the backbone of the Kuwait national cricket team