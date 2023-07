അഞ്ചാം ദിനവും മഴ മുടക്കി; ആഷസിൽ ഓസീസിന് ആശ്വാസം

cancel By സ്​പോർട്​സ്​ ഡെസ്​ക്​ മാഞ്ചസ്റ്റർ: നാലാം ആഷസ് ക്രിക്കറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ മഴയുടെ കളി. ആസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ഇംഗ്ലണ്ടിന് വിജയപ്രതീക്ഷ നിലനിൽക്കെയായിരുന്നു നാലാം ദിനവും അഞ്ചാം ദിനവും മഴ രസംകൊല്ലിയായത്. അഞ്ചാം ദിനം മഴ തിമിർത്തുപെയ്യുകയായിരുന്നു. അഞ്ചിന് 214 എന്ന നിലയിലായിരുന്നു ഓസീസ് നാലാം ദിനം കളി അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇന്നിങ്സ് തോൽവി ഒഴിവാക്കാൻ 61 റൺസ് കൂടി വേണ്ടിയിരുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നാമിന്നിങ്സിൽ 592 റൺസ് നേടിയിരുന്നു. 317 ആയിരുന്നു ഓസീസിന്റെ ഒന്നാമിന്നിങ്സ് സ്കോർ. പരമ്പരയിൽ ആദ്യ രണ്ടു ടെസ്റ്റും ആസ്ട്രേലിയ ജയിച്ചിരുന്നു. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിൽ ജയം ഇംഗ്ലണ്ടിനായിരുന്നു. അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ടെസ്റ്റ് ഈ മാസം 27ന് ഓവലിൽ തുടങ്ങും. Show Full Article

The rain stopped on the fifth day; Relief for Aussies in the Ashes