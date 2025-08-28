Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 1:38 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 1:38 PM IST

    മോനുകൃഷ്ണ പുല്ലാടിന്റെ അഭിമാനം

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ യു​വ​താ​രം മോ​നു​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം
    മോ​നു കൃ​ഷ്ണ

    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് ലീ​ഗി​ൽ (കെ.​സി.​എ​ൽ) പു​ല്ലാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വ​താ​രം മോ​നു​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​നം. ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് ഗ്ലോ​ബ് സ്റ്റാ​ർ​സി​നാ​യി മൂ​ന്ന് വി​ക്ക​റ്റാ​ണ് മോ​നു​കൃ​ഷ്ണ വീ​ഴ്ത്തി​യ​ത്. ഈ ​പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ടീ​മി​ന്റെ വി​ജ​യ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ച്ച മോ​നു​കൃ​ഷ്ണ ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​വും.

    ആ​ദ്യ​ഓ​വ​റി​ൽ​ത​ന്നെ ആ​ല​പ്പി റി​പ്പി​ൾ​സി​ന്റെ ഓ​പ​ണ​റാ​യ കെ.​എ. അ​രു​ണി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കി ഞെ​ട്ടി​ച്ച മോ​നു​കൃ​ഷ്ണ, പി​ന്നാ​ലെ​യെ​ത്തി​യ ആ​ല​പ്പി ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സ​റു​ദ്ദീ​ന്റെ വി​ക്ക​റ്റും വീ​ഴ്ത്തി. 17ാം ഓ​വ​റി​ൽ ആ​ദി​ത്യ ബൈ​ജു​വും മോ​നു​വി​ന്‍റെ പ​ന്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യി. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പു​ല്ലാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ നാ​യ​ർ-​ശ്രീ​ജ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ് മോ​നു കൃ​ഷ്ണ. മു​മ്പ്​ സ്വാ​ൻ​റ​ൺ​സ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ്, തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്ത​റ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് തു​ട​ങ്ങി​യ ടീ​മു​ക​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി ക​ളി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

