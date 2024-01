ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യതാരം; നിരാശക്കിടയിലും രോഹിതിനെ തേടിയെത്തി അപൂർവ റെക്കോഡ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മൊഹാലി: അഫ്ഗാനിസ്താനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ക്യാപ്റ്റൻ രോഹിത് ശർമയെ തേടിയെത്തി അപൂർവ റെക്കോഡ്. 14 മാസത്തെ ഇടവേളക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്തിയ മത്സരത്തിൽ രോഹിത് റണ്ണെടുക്കും മുമ്പ് റണ്ണൗട്ടായി മടങ്ങിയെങ്കിലും ടീം ആറുവിക്കറ്റിന് ജയിച്ചുകയറിയതോടെ 100 അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി 20 മത്സര വിജയങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായ ആദ്യ പുരുഷ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് രോഹിത് സ്വന്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ, രോഹിതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വനിത താരങ്ങൾ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഡാനി വയാത്താണ് (111) ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം നേടിയ താരം. ആസ്ട്രേലിയൻ വനിത താരങ്ങളായ അലിസ ഹീലി, എലിസ് പെറി എന്നിവർ 100 മത്സരവിജയങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. എന്നാൽ, പുരുഷ താരങ്ങളിൽ 86 വിജയം നേടിയ പാകിസ്താന്റെ ഷുഹൈബ് മാലികാണ് രണ്ടാമത്. 73 വിജയം നേടിയ വിരാട് കോഹ്‍ലി മൂന്നാമതുണ്ട്. അഫ്ഗാനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആറുവിക്കറ്റിനാണ് ഇന്ത്യ ജയം നേടിയത്. ഇടവേളക്കുശേഷം ടീമിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ശിവം ദുബെയുടെ അർധ സെഞ്ച്വറി പ്രകടനമാണ് ഇന്ത്യൻ വിജയത്തിൽ നിർണായകമായത്. 40 പന്തിൽ 60 റൺസുമായി താരം പുറത്താകാതെ നിന്നു. തിലക് വർമ 22 പന്തിൽ 26ഉം ജിതേഷ് ശർമ 20 പന്തിൽ 31ഉം റൺസെടുത്ത് പുറത്തായി. റിങ്കു സിങ് ഒമ്പത് പന്തിൽ 16 റൺസുമായി പുറത്താകാതെ നിന്നു. അഫ്ഗാനിസ്താനായി മുജീബുർറഹ്മാൻ രണ്ടു വിക്കറ്റും അസ്മത്തുല്ല ഉമർസായി ഒരു വിക്കറ്റും നേടി. Show Full Article

The first player to own this feat; Despite the disappointment, Rohit reached the record