Madhyamam
    Cricket
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 2:20 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 2:20 PM IST

    ലോ​ക​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​കൾ

    ലോ​ക​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​കൾ
    ലോ​ക​ക​പ്പ് നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്തും ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ ടീ​മി​നെ ന​യി​ച്ച ഏ​ക മ​ല​യാ​ളി സി.​പി. റി​സ്‌​വാ​നും അ​ബൂ​ദ​ബി ടി-10 ​ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ വി​സ്താ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ ജേ​ഴ്‌​സി​യി​ല്‍.

    ഹാബ് അബ്ദുൽ കരീം

    ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ത് മൂ​ല​യി​ലും ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​ണ്ടാ​വു​മെ​ന്ന ചൊ​ല്ലി​ന്‍റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​തി​പ്പു​ക​ളാ​ണ് എ​സ്. ശ്രീ​ശാ​ന്തും സി.​പി. റി​സ്‌​വാ​നും. ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​ന്‍പ് ഇ​ന്ത്യ ലോ​കം ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ അ​വി​ടെ ശ്രീ​ശാ​ന്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ മൂ​ന്ന് വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് യു.​എ.​ഇ ലോ​ക​ക​പ്പി​നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ള്‍ അ​മ​ര​ത്ത് നാ​യ​ക​നാ​യി റി​സ്‌​വാ​നു​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​പ്പോ​ള്‍, അ​ബൂ​ദ​ബി ടി-10​ല്‍ വി​സ്താ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ ജ​ഴ്‌​സി​യി​ല്‍ ഒ​രു​മി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ര​ണ്ട് മ​ല​യാ​ളി താ​ര​ങ്ങ​ളും. ഒ​രു​പി​ടി ലോ​കോ​ത്ത​ര താ​ര​ങ്ങ​ള്‍ അ​ണി​നി​ര​ക്കു​ന്ന അ​ബൂ​ദ​ബി ടി-10 ​മ​ല​യാ​ളി ‘ലോ​ക​ക​പ്പ​ര്‍’​മാ​രു​ടെ സം​ഗ​മ​വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​യി. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ നി​ന്ന് വി​ര​മി​ച്ച ഇ​രു​വ​രും ഇ​പ്പോ​ഴും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ഉ​ഗ്ര​ന്‍ ഫോ​മി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​ണ്.

    ര​ണ്ട് ലോ​ക​ക​പ്പു​ക​ള്‍

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന് മ​റ​ക്കാ​നാ​വാ​ത്ത ദി​ന​മാ​ണ് 2007 സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 24. ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മു​ന്‍പ് ക​പി​ലി​ന്‍റെ ചെ​കു​ത്താ​ന്‍മാ​ര്‍ ലോ​ക​ക​പ്പു​യ​ര്‍ത്തി​യ ശേ​ഷം ഇ​ന്ത്യ​ക്ക് അ​ന്യം നി​ന്ന് പോ​യ ലോ​ക​കി​രീ​ടം വീ​ണ്ടും ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്കെ​ത്തി​യ ദി​വ​സം. ട്വ​ന്‍റി-20 ഫോ​ര്‍മാ​റ്റി​ലെ ക​ന്നി ലോ​ക​കി​രീ​ട​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രി​ല്‍ പാ​കി​സ്താ​നാ​യി​രു​ന്നു ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ള്‍. മ​ത്സ​രം അ​വ​സാ​നി​ക്കാ​ന്‍ മൂ​ന്ന് പ​ന്തു​ക​ള്‍ ശേ​ഷി​ക്കേ കി​രീ​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് സ്‌​കൂ​പ്പ് ചെ​യ്ത മി​സ്ബാ​ഹു​ള്‍ ഹ​ഖി​ന് പി​ഴ​ച്ചു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​ത് മൂ​ല​യി​ലും ഒ​രു മ​ല​യാ​ളി​യു​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന ത​ത്വം മി​സ്ബാ​ഹു​ള്‍ ഹ​ഖി​ന​റി​യി​ല്ല​ല്ലോ. ഷോ​ര്‍ട്ട് ഫൈ​ന്‍ ലെ​ഗി​ല്‍ കാ​ത്തു​നി​ന്ന ശ്രീ​യു​ടെ കൈ​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മി​സ്ബാ​യു​ടെ ഷോ​ട്ട് പ​റ​ന്നി​റ​ങ്ങു​മ്പോ​ള്‍ 140 കോ​ടി ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പി​നു​ള്ള വി​രാ​മ​മാ​യി​രു​ന്നു അ​ത്. പി​ഴ​ക്കാ​ത്ത കൈ​യും മ​ടു​ക്കാ​ത്ത ബൗ​ളി​ങ്ങു​മാ​യി ശ്രീ​ശാ​ന്ത് പി​ന്നെ​യും ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​ലും ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ലു​മെ​ല്ലാം ശ്രീ ​ത​ന്നെ​ത്ത​ന്നെ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു. ആ​രൊ​ക്കെ​യോ കൊ​ളു​ത്തി​വി​ട്ട വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഉ​ല​യു​ന്ന​ത് വ​രെ ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ബൗ​ളി​ങ്ങി​ന്‍റെ കു​ന്ത​മു​ന​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ നി​ന്നെ​ല്ലാം അ​ഗ്‌​നി​ശു​ദ്ധി​വ​രു​ത്തി തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ടീ​മി​ന്‍റെ വാ​തി​ല്‍ ശ്രീ​ശാ​ന്തി​ന്‍റെ മു​ന്നി​ല്‍ അ​ട​ഞ്ഞു​ത​ന്നെ കി​ട​ന്നു. ബി.​സി.​സി.​ഐ ക​ണ്ണു​തു​റ​ന്നി​ല്ല. ഇ​വി​ടെ​യൊ​ന്നും വീ​ഴാ​ന്‍ ത​യാ​റാ​കാ​തെ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ ത​ന്നെ സ​ജീ​വ​മാ​യ ശ്രീ​യു​ടെ കോ​ണ്‍ഫി​ഡ​ന്‍സാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി ട-10​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ആ​സ്പി​ന്‍ സ്റ്റാ​ലി​യ​നെ​തി​രാ​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​രോ​വ​റി​ല്‍ ര​ണ്ട് റ​ണ്‍സ് മാ​ത്രം വ​ഴ​ങ്ങി ര​ണ്ട് മു​ന്‍നി​ര വി​ക്ക​റ്റു​ക​ള്‍ വീ​ഴ്ത്തി​യ ഒ​റ്റ ഓ​വ​ര്‍ മ​തി ശ്രീ​യു​ടെ പ്ര​തി​ഭ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ഴും മ​ങ്ങ​ലേ​റ്റി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​ക്കാ​ന്‍.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ടീ​മി​ല​ല്ലെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യാ​ളി​ക​ള്‍ നെ​ഞ്ചേ​റ്റി​യ താ​ര​മാ​ണ് യു.​എ.​ഇ മു​ന്‍ നാ​യ​ക​ന്‍ സി.​പി. റി​സ്‌​വാ​ന്‍. 2022ല്‍ ​ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ​യി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പോ​രാ​ട്ടം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ നാ​യ​ക​സ്ഥാ​ന​ത്ത് റി​സ്‌​വാ​നു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ഞ്ചോ​ടി​ഞ്ച് പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ നെ​ത​ര്‍ലാ​ന്‍ഡി​നോ​ട് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ല്‍ ഗ്രൂ​പ്പ് ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ​യും മാ​ര്‍ച്ച് ചെ​യ്യു​മാ​യി​രു​ന്നു. പ്രാ​ഥ​മി​ക റൗ​ണ്ടി​ല്‍ ന​മീ​ബി​യ​യെ തോ​ല്‍പി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ മു​ന്നി​ല്‍ നി​ന്ന് പ​ട​പൊ​രു​തി​യ​ത് നാ​യ​ക​ന്‍ റി​സ്‌​വാ​നും മ​റ്റൊ​രു മ​ല​യാ​ളി താ​രം ബാ​സി​ല്‍ ഹ​മീ​ദു​മാ​യി​രു​ന്നു. റി​സ്‌​വാ​ന്‍ പു​റ​ത്താ​കാ​തെ 29 പ​ന്തി​ല്‍ 43 റ​ണ്‍സെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ള്‍ ബാ​സി​ല്‍ 14 പ​ന്തി​ല്‍ 25 റ​ണ്‍സ് നേ​ടി.

    ലോ​ക​ക​പ്പി​ല്‍ ദേ​ശീ​യ ടീ​മി​നെ ന​യി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി എ​ന്ന പ​കി​ട്ടി​ന് പു​റ​മെ മ​ല​യാ​ളി​ത്വ​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു റെ​ക്കോ​ഡു​മു​ണ്ട് റി​സ്‌​വാ​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ സെ​ഞ്ച്വ​റി നേ​ടി​യ ആ​ദ്യ മ​ല​യാ​ളി കൂ​ടി​യാ​ണ് റി​സ്‌​വാ​ന്‍. അ​ഞ്ച് വ​ര്‍ഷം മു​ന്‍പ് അ​ബൂ​ദ​ബി ശൈ​ഖ് സാ​യി​ദ് സ്‌​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ അ​യ​ര്‍ലെ​ന്‍ഡി​നെ​തി​രെ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​ക്കാ​യി റി​സ്‌​വാ​ന്‍ സെ​ഞ്ച്വ​റി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. 136 പ​ന്തി​ല്‍ 109 റ​ണ്‍സാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​ത​ല​ശേ​രി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ സാ​മ്പാ​ദ്യം. അ​ബൂ​ദ​ബി ടി-10 ​ക്രി​ക്ക​റ്റി​ല്‍ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന വി​സ്താ റൈ​ഡേ​ഴ്‌​സി​ന്‍റെ വി​ശ്വ​സ്ത​രാ​യി ശ്രീ​യും റി​സ്‌​വാ​നു​മു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ഫൈ​ന​ല്‍.

