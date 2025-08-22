Begin typing your search above and press return to search.
    Cricket
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 9:54 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 10:14 AM IST

    കക്കവാരി വളർന്ന പയ്യൻ ഇന്ന് കേരളത്തിന്‍റെ ‘നിധി’

    എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ന്‍റെ ഔ​ട്ട്സി​ങ് സ്പെ​ഷ​ലി​സ്റ്റാ​ണ് എം.​ഡി. നി​ധീ​ഷ്. ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലെ ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ നി​ധി. 2007ൽ ​ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ട്വ​ന്‍റി-​ട്വ​ന്‍റി ലോ​ക​ക​പ്പ് ജ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് എ​ന്തെ​ന്നു​പോ​ലും നി​ധീ​ഷി​ന് അ​റി​യു​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. അ​ച്ഛ​ൻ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ച്ഛ​ൻ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ക​ക്ക​ക​ൾ പു​ഴു​ങ്ങി തോ​ട് ക​ള​ഞ്ഞി​രു​ന്ന​ത് നി​ധീ​ഷും അ​നി​യ​നും ചേ​ർ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ്മ​യാ​യി​രു​ന്നു ഇ​വ കൊ​ണ്ടു​ന​ട​ന്ന് വി​റ്റ് അ​ന്ന​ന്ന​ത്തെ അ​ന്ന​ത്തി​ന്​ വ​ക ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്ന​ത്. എ​റ​ണാ​കു​ളം കാ​ഞ്ഞി​ര​മ​റ്റ​ത്തെ മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗ​മാ​ക്കി​യ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ നീ​ണ്ടു​മെ​ലി​ഞ്ഞ പ​യ്യ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ൽ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​ലേ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ൾ ദ​ക്ഷി​ണ മേ​ഖ​ല ദു​ലീ​പ് ട്രോ​ഫി സ്ക്വാ​ഡി​ലേ​ക്കു​മെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ന​സ് തു​റ​ക്കു​ന്നു.

    അ​മ്മ ചി​ട്ടി​പി​ടി​ച്ച കാ​ശു​മാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ലേ​ക്ക്

    ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ഏ​റെ ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തു​കാ​ര​നാ​ണെ​ങ്കി​ലും കൊ​ച്ചി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ലെ​യു​ള്ള ഗ്രാ​മ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് ക്രി​ക്ക​റ്റി​നെ​ക്കു​റി​ച്ച് സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട​ത്. 17 വ​യ​സ് വ​രെ കു​ടും​ബ​ത്തെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു ശ്ര​ദ്ധ. പെ​യി​ന്‍റി​ങ് പ​ണി മു​ത​ൽ കാ​റ്റ​റി​ങ് വ​രെ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. ശ്രീ​ശാ​ന്ത് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടീ​മി​ൽ എ​റി​യു​ന്ന​ത് ക​ണ്ട​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ്രൊ​ഫ​ഷ​ന​ലാ​യി ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക​ളി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തോ​ന്നി​യ​ത്. പ്രാ​ര​ബ്​​ധ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ലും കു​ടും​ബം പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി. അ​മ്മ ചി​ട്ടി​പി​ടി​ച്ച കാ​ശു​മാ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ​മാ​യി തൃ​പ്പൂ​ണി​ത്തു​റ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന​തും ഫാ​സ്റ്റ് ബൗ​ളി​ങ്ങി​ന്‍റെ ബാ​ല​പാ​ഠം പ​ഠി​ച്ച​തും.

    കെ.​സി.​എ​ൽ എ​ന്ന അ​നു​ഭ​വം

    വ​ലി​യ പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മാ​ണ് താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി കെ.​സി.​എ തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. സെ​യ്ദ് മു​സ്താ​ഖ് അ​ലി ട്രോ​ഫി മാ​ത്ര​മാ​ണ് ട്വ​ന്‍റി-​ട്വ​ന്‍റി ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ൽ കേ​ര​ളം ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്ല​ബു​ക​ളു​ടേ​താ​യു​ള്ള ലോ​ക്ക​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റു​ക​ളു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ആ​രും അ​ധി​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​റി​ല്ല. കെ.​സി.​എ​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ സ്റ്റാ​ർ സ്പോ​ർ​ട്സും ഫാ​ൻ കോ​ഡ് വ​ഴി​യു​മൊ​ക്കെ രാ​ജ്യം കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പി​ള്ളേ​രെ കാ​ണാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി. അ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഐ.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ൽ ഞാ​ന​ട​ക്കം 20ഓ​ളം താ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ത്ത് ടീ​മു​ക​ളു​ടെ​യും ട്ര​യ​ൽ​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​തി​ൽ വി​ഖ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ, വി​ഷ്ണു വി​നോ​ദ്, സ​ച്ചി​ൻ ബേ​ബി അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ വി​വി​ധ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​പ്പോ​ൾ മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ന​ല്ലൊ​രു എ​ക്സ്പീ​രി​യ​ൻ​സ് ല​ഭി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഞാ​ൻ വൈ​റ്റ് ബൗ​ൾ ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്താ​യി​രു​ന്നു. ആ​കെ ര​ഞ്ജി ട്രോ​ഫി ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നെ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചി​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ കെ.​സി.​എ​ൽ സീ​സ​ണി​ലെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തോ​ടെ ഞാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​നാ​യി സെ​യ്ദ് മു​ഷ്താ​ഖ് അ​ലി ട്രോ​ഫി​യി​ലും വി​ജ​യ ഹ​സാ​ര​യി​ലും ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ചു. ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ ഡ​ൽ​ഹി ടീം ​ട്ര​യ​ൽ​സി​ന് വി​ളി​ച്ചു.

    പ്രാ​യം ന​മ്പ​ർ മാ​ത്രം

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സീ​നി​യ​ർ ടീ​മി​ൽ​പോ​ലും ക​ളി​ക്കാ​ത്ത വി​ഘ്നേ​ഷ് പു​ത്തൂ​ർ ഐ.​പി.​എ​ൽ ക​ളി​ച്ച​ത് കെ.​സി.​എ​ൽ ഉ​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടു​മാ​ത്ര​മാ​ണ്. മു​മ്പ് ഒ​രു ക്രി​ക്ക​റ്റ് താ​ര​ത്തി​ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടാ​നു​ള്ള പ്രാ​യം പ​ര​മാ​വ​ധി 25 വ​യ​സ്​ വ​രെ​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ കു​ടും​ബം പു​ല​ർ​ത്താ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മ​റ്റ് ജോ​ലി​ക്ക്​ പോ​കേ​ണ്ട സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. കെ.​സി.​എ​ൽ വ​ന്ന​തോ​ടെ പ്രാ​യം ഘ​ട​ക​മ​ല്ലാ​താ​യി. ക​ഴി​വും പ്ര​തി​ഭ​യു​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ​പോ​ലും ക​യ​റാം. 41ാം വ​യ​സി​ൽ മ​ഹാ​രാ​ഷ്ട്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ പ്ര​വീ​ൺ താം​ബെ രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ റോ​യ​ൽ​സി​നു​വേ​ണ്ടി അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​തു​പോ​ലെ.

    കെ.​സി.​എ​ൽ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ ര​ണ്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം പു​റ​ത്തെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ആ​ഗ്ര​ഹം. ഫി​റ്റ്ന​സി​ലും ബൗ​ളി​ങ്​ വേ​രി​യേ​ഷ​നി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും ശ്ര​ദ്ധ​കൊ​ടു​ക്കു​ന്നു. ബൗ​ളി​ങ്ങി​നൊ​പ്പം ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ലും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ ക്രെ​ഡി​റ്റ്​ കേ​ര​ള ക്രി​ക്ക​റ്റ് പ​രി​ശീ​ല​ക​ൻ അ​മ​യ് ഖു​റേ​ഷി​ക്കു​ത​ന്നെ. ഈ ​വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട്​ ക്യാ​മ്പു​ക​ളാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വ​യ​നാ​ട്ടി​ലും മം​ഗ​ല​പു​ര​ത്തു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ​ല്ലാം ബാ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് ദി​വ​സ​വും മൂ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​റോ​ളം ബൗ​ള​ർ​മാ​രെ​ക്കൊ​ണ്ട് ബാ​റ്റി​ങ് പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കും. ഇ​പ്പോ​ൾ ബാ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ ആ​ത്​​മ​വി​ശ്വാ​സം ല​ഭി​ച്ചു.

    ഇ​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ക്രി​ക്ക​റ്റി​ൽ സം​തൃ​പ്ത​നാ​ണോ?

    ഉ​റ​പ്പാ​യും. അ​ധി​ക​മൊ​ന്നും പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​ത്ത​യാ​ളാ​ണ് ഞാ​ൻ. ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​നം ചെ​യ്താ​ൽ ഫ​ലം പി​ന്നാ​ലെ വ​രു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​ക്കാ​നാ​ണ് ഇ​ഷ്ടം. ജീ​വി​തം എ​ന്തെ​ന്ന് പ​ഠി​പ്പി​ച്ച​ത് ക്രി​ക്ക​റ്റാ​ണ്. 17 വ​യ​സു​വ​രെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് എ​നി​ക്ക് ഒ​ന്നു​മ​ല്ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​ന്നി​പ്പോ​ൾ 34ാം വ​യ​സി​ലും ക​ളി​ക്കാ​ൻ കൊ​തി​യാ​ണ്. ന​ല്ല വ​രു​മാ​ന​വും ക്രി​ക്ക​റ്റ് ത​രു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ടും​ബം നോ​ക്കാ​തെ ക​ളി​ച്ചു​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രി​ഹ​സി​ച്ച​വ​ർ​പോ​ലും ഇ​ന്ന് എ​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു. ഐ.​പി.​എ​ല്ലി​ൽ മും​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ​സി​ലേ​ക്ക് തെ​ര​ഞ്ഞ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ൾ അ​ച്ഛ​ന്‍റെ ക​ണ്ണ് നി​റ​ഞ്ഞ​ത് ക​ണ്ടു. ഞാ​ൻ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​മു​ഖ ബൗ​ള​റാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​മെ​ങ്കി​ലും അ​ച്ഛ​ൻ ഇ​പ്പോ​ഴും അ​തി​രാ​വി​ലെ കാ​യ​ലി​ൽ വ​ല​യെ​റി​യാ​ൻ പോ​കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​മ്മ തൊ​ഴി​ലു​റ​പ്പി​നും. ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്നും ഇ​ന്നും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

    കെ.​സി.​എ​ല്ലി​ൽ തൃ​ശൂ​ർ ടൈ​റ്റ​ൻ​സി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ​ല്ലോ; ഇ​ത്ത​വ​ണ ക​പ്പ​ടി​ക്കു​മോ?

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കാ​ൾ സൂ​പ്പ​ർ ടീ​മാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തേ​ക്ക്. ഒ​രു​പി​ടി ഓ​ൾ​റൗ​ണ്ട​ർ​മാ​രു​ണ്ട്. എ​ല്ലാ​വ​രും ഒ​ത്തു​പി​ടി​ച്ചാ​ൽ ക​പ്പ് വ​ട​ക്കും​നാ​ഥ​ന് മു​ന്നി​ലി​രി​ക്കും.

