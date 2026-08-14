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    Cricket
    Posted On
    date_range 14 Aug 2026 3:36 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Aug 2026 3:36 PM IST

    ഓസീസ് മണ്ണിൽ കടുവകളുടെ ഗർജനം; ചരിത്ര സെഞ്ചറിയുമായി തൻസിദ് ഹസൻ, ബംഗ്ലാദേശ് കൂറ്റൻ ലീഡിലേക്ക്

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    ഓസീസ് മണ്ണിൽ കടുവകളുടെ ഗർജനം; ചരിത്ര സെഞ്ചറിയുമായി തൻസിദ് ഹസൻ, ബംഗ്ലാദേശ് കൂറ്റൻ ലീഡിലേക്ക്
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    ഡാർവിൻ: ആസ്ട്രേലിയൻ മണ്ണിൽ ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റിൽ സെഞ്ചറി നേടുന്ന ആദ്യ ബംഗ്ലാദേശ് താരം എന്ന ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ഓപ്പണർ തൻസിദ് ഹസൻ തമീം. ഡാർവിനിലെ മാറ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കുന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം ദിനത്തിലാണ് കരിയറിലെ തന്റെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റ് മാത്രം കളിക്കുന്ന തൻസിദ് ഈ അപൂർവ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. തൻസിദിന്റെ സെഞ്ചറിയുടെയും ക്യാപ്റ്റൻ നജ്മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോയുടെ അർധസെഞ്ചറിയുടെയും കരുത്തിൽ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ വമ്പൻ ലീഡിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ ബംഗ്ലാദേശ് ഒന്നാം ഇന്നിങ്സിൽ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 351 റൺസ് എന്ന ശക്തമായ നിലയിലാണ്. നിലവിൽ 153 റൺസിന്റെ ലീഡാണ് സന്ദർശകർക്കുള്ളത്. നേരത്തെ, ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഒന്നാം ഇന്നിങ്സ് 198 റൺസിൽ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

    ഒന്നിന് 96 എന്ന നിലയിൽ രണ്ടാം ദിനം ബാറ്റിങ് പുനരാരംഭിച്ച ബംഗ്ലാദേശിനായി തൻസിദ് ഹസനും (197 പന്തിൽ 101) മൊമിനുൽ ഹഖും (95 പന്തിൽ 49) ചേർന്ന് മികച്ച തുടക്കമാണ് നൽകിയത്. രണ്ടാം വിക്കറ്റിൽ 103 റൺസ് കൂട്ടിച്ചേർത്ത ശേഷമാണ് ഈ സഖ്യം പിരിഞ്ഞത്. മൊമിനുലിനെ വിക്കറ്റ് കീപ്പർ അലക്സ് കാരിയുടെ കൈകളിൽ എത്തിച്ച് ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡാണ് ഓസീസിന് ആദ്യ ബ്രേക്ക് നൽകിയത്.

    തുടർന്നെത്തിയ ക്യാപ്റ്റൻ നജ്മുൽ ഹുസൈൻ ഷാന്റോയുമായി (126 പന്തിൽ 84) ചേർന്ന് തൻസിദ് സ്കോറിങ് വേഗത്തിലാക്കി. നേതൻ ലയണിനെതിരെ മിഡ്-ഓഫിലൂടെ ബൗണ്ടറി പായിച്ചാണ് 188 പന്തുകളിൽ നിന്ന് തൻസിദ് സെഞ്ചറി പൂർത്തിയാക്കിയത്. 8 ഫോറുകളും ഒരു കൂറ്റൻ സിക്സറും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു ഇന്നിങ്സ്. എന്നാൽ വൈകാതെ ലയണിന്റെ പന്തിൽ തന്നെ മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്കിന് ക്യാച്ച് നൽകി താരം മടങ്ങി.

    നാലാം വിക്കറ്റിൽ ഷാന്റോയും മുസ്തഫിസുർ റഹിമും (55 പന്തിൽ 36) ചേർന്നുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് സ്കോർ 300-ന് അടുത്തെത്തിച്ചു. എന്നാൽ പുതിയ പന്തെടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയൻ ബൗളർമാർ ഷാന്റോയെയും മുസ്തഫിസുറിനെയും സംപൂജ്യനായ ലിറ്റൻ ദാസിനെയും പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കി. ഈ മൂന്ന് ക്യാച്ചുകളും എടുത്ത സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ഫീൽഡർ നേടുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്യാച്ചുകൾ എന്ന ജോ റൂട്ടിന്റെ റെക്കോർഡിനൊപ്പമെത്തി.

    രണ്ടാം ദിനം കളി നിർത്തുമ്പോൾ മെഹ്‌ദി ഹസൻ മിറാസ് (73 പന്തിൽ 32*), ഹസൻ മഹ്‌മൂദ് (76 പന്തിൽ 13*) എന്നിവരാണ് ക്രീസിലുള്ളത്. പാറ്റ് കമ്മിൻസ്, ജോഷ് ഹെയ്സൽവുഡ്, മിച്ചൽ സ്റ്റാർക്ക്, നേതൻ ലയൺ എന്നിവരുൾപ്പെടുന്ന ഓസ്ട്രേലിയയുടെ വിഖ്യാതമായ 'ബിഗ് ഫോർ' ബോളിങ് നിര നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയ മത്സരം കൂടിയാണിത്. വീണ ആറ് വിക്കറ്റുകളും ഇവർ പങ്കിട്ടെടുത്തു. സ്റ്റാർക്കും ഹെയ്‌സൽവുഡും രണ്ട് വിക്കറ്റുകൾ വീതം വീഴ്ത്തിയപ്പോൾ, ലയണും കമ്മിൻസും ഓരോ വിക്കറ്റുകൾ സ്വന്തമാക്കി.

    നേരത്തെ, ടോസ് നേടി ബാറ്റിങ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓസ്ട്രേലിയയെ 55 റൺസ് വഴങ്ങി 6 വിക്കറ്റ് നേടിയ ബംഗ്ലാദേശ് പേസർ ഹസൻ മഹ്‌മൂദാണ് തകർത്തത്.

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    TAGS:bangladeshtestAustraliaTanzid Hasan
    News Summary - Tanzid Hasan's Historic Century Puts Bangladesh in Command Against Australia
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