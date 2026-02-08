Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightSportschevron_rightCricketchevron_rightട്വ​ന്റി20...
    Cricket
    Posted On
    date_range 8 Feb 2026 11:54 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Feb 2026 11:54 PM IST

    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്: അയർലൻഡിനെ 20 റൺസിന് തോൽപിച്ച് ശ്രീലങ്ക

    text_fields
    bookmark_border
    ട്വ​ന്റി20 ലോ​ക​ക​പ്പ്: അയർലൻഡിനെ 20 റൺസിന് തോൽപിച്ച് ശ്രീലങ്ക
    cancel
    camera_alt

    (AP Photo)

    Listen to this Article

    കൊളംബോ: ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബി മത്സരത്തിൽ അയർലൻഡിനെ 20 റൺസിന് തോൽപിച്ച് ശ്രീലങ്ക. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീലങ്ക നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റിന് 163 റൺസെടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ അയർലൻഡ് 19.5 ഓവറിൽ 143 റൺസിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

    ശ്രീലങ്കക്കായി കുശാൽ മെൻഡിസ് 43 പന്തിൽ 56 റൺസുമായി പുറത്താവാതെനിന്നു. 19 പന്തിൽ 44 റൺസെടുത്ത കമിൻദു മെൻഡിസിന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങാണ് സ്കോർ ചലിപ്പിച്ചത്. ഐറിഷ് ബൗളർമാരിൽ ബാരി മക്കാർത്തിയും ജോർജ് ഡോക്ക്റലും രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

    അയർലൻഡ് ബാറ്റർമാരിൽ 23 പന്തിൽ 34 റൺസെടുത്ത റോസ് അഡയർ, 34 പന്തിൽ 40 റൺസെടുത്ത ഹാരി ടാക്ടർ, 18 പന്തിൽ 21 റൺടെുത്ത ലോർകൻ ടക്കർ എന്നിവരാണ് തിളങ്ങിയത്. ലങ്കക്ക് വേണ്ടി മഹേഷ് തീക്ഷ്ണ, വനിന്തു ഹസരങ്ക എന്നിവർ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് വീതം വീഴ്ത്തി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:irelandSri LankaT20 World CupICC T20 world cup 2026
    News Summary - T20 World Cup - Sri lanka Vs Ireland
    Similar News
    Next Story
    X